Cinque ore in sala operatoria per un allevatore di Donnalucata morso da un cavallo

Cinque lunghe ore in sala operatoria per ricucire una ferita profonda a C. G. L., 44 anni, allevatore e appassionato di cavalli, che ha vissuto momenti di paura nella sua stalla di contrada Spinazza, alla periferia di Donnalucata.

L’incidente



L’incidente, definito domestico, nulla ha avuto a che fare con la suggestiva Cavalcata di San Giuseppe, che ha illuminato la frazione balneare di Scicli con la sua tradizione secolare.

Era intento a prendersi cura dei suoi cavalli, quando uno degli ultimi arrivati, un giovane esemplare dal temperamento ancora imprevedibile, lo ha morso all’improvviso. Un attimo, un dolore acuto, il sangue che inizia a scorrere copioso. Il tempo di realizzare cosa fosse accaduto e l’uomo si è trovato costretto a chiedere aiuto.



I soccorsi sono arrivati tempestivi: l’équipe del 118 lo ha stabilizzato e trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica. La gravità della ferita ha reso necessario un immediato intervento chirurgico. I medici, con grande precisione, hanno lavorato per ore per suturare il danno, fortunatamente limitato alla pelle e ai tessuti sottocutanei: i tendini, per un soffio, sono rimasti illesi.

