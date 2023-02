Ciclone: in settimana sarà attivo il portale per le richieste di sussidio

Le aziende agricole sono in ginocchio. Il passaggio del Ciclone Mediterraneo ha completamente distrutto gran parte delle aziende del territorio, provocando gravi danni economici a tutti gli operatori economici della provincia di Ragusa e in particolare a Vittoria e nella fascia trasformata, dove insistono tutte le aziende agricole principali.

La buona notizia è che in settimana sarà attivato il portale per le richieste di sussidio. In ogni caso, la

procedura di richiesta del sussidio sarà presto resa nota dagli uffici regionali competenti. Sarà necessaria una perizia da parte di un tecnico con foto e video prima della rimozione dei danni e della conseguente attività di ripristino dei luoghi. Come dicevamo, già in settimana sarà attivo un portale dedicato con annessa modulistica per procedere alle comunicazioni dei danni subiti.

Quanto successo in Sicilia con particolare riferimento all’area est della Regione, ovvero i territori di Vittoria, Comiso, Mazzarrone e Licodia Eubea, non può e non deve lasciare silenti le Istituzioni a vari livelli.