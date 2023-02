Ciclone: sott’acqua moltissime aziende agricole della provincia, danni per milioni di euro. Si sarebbe potuto evitare? FOTO

A causa del ciclone mediterraneo anche moltissime aziende agricole della nostra provincia sono finite sott’acqua, causando un danno economico ancora da quantificare ma che certamente ammonterà a diversi milioni di euro.

Dopo il diastro, è polemica. Per Confagricoltura Ragusa, infatti, tutto questo si sarebbe potuto evitare, o quantomeno ridurre, se fossero stati puliti i canali di scolo, gli alvei dei fiumi e dei torrenti e posti in essere tutti quegli interventi necessario per ridurre il rischio di dissesto idrogeologico.

Hanno esondato il fiume Dirillo e il torrente Modica-Scicli, gravi allagamenti si sono registrati in tutto il territorio provinciale, soprattutto a Comiso e a Scicli. In alcuni centri danneggiata anche la rete elettrica e telefonica. Gravi e diffusi i danni agli impianti produttivi e serricoli, quasi tutti interessati da allagamenti, alcuni hanno subito anche danni strutturali.

I danni alle aziende agricole sono ingenti e diffusi su tutto il territorio, tra raccolti compromessi e impossibilità di effettuare la semina. Gli imprenditori agricoli si aspettano che al più presto venga dichiarato lo stato di calamità.