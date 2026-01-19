Ciclone Harry, crolla un muro sulla statale 115: disagi tra Comiso e Ragusa

Un muro di contenimento è crollato al chilometro 3,11 della strada statale 115 Comiso-Ragusa, creando disagi e potenziali rischi per la viabilità. Le autorità locali hanno immediatamente allertato la Polizia Locale, già operativa sul posto, per garantire la sicurezza degli automobilisti e per monitorare la situazione in tempo reale. Le condizioni meteo avverse di queste ore, causate dal ciclone Harry che si è abbattuto sulla Sicilia Orientale, stanno tenendo allerta tutte le forze dell’ordine e di polizia.

Sospesa raccolta spazzatura in alcuni Comuni

La Protezione Civile e la Polizia Locale di Chiaramonte Gulfi stanno procedendo alla chiusura dei passaggi dei torrenti per prevenire ulteriori pericoli e garantire l’incolumità dei cittadini. In via precauzionale, è stata sospesa la raccolta dei rifiuti nei comuni di Chiaramonte, Comiso, Scicli e Ragusa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le squadre operative sono presenti in tutto il territorio della provincia di Ragusa e lavorano senza sosta per rimuovere detriti, mettere in sicurezza le aree a rischio e ripristinare la normale circolazione. La cittadinanza è invitata a evitare spostamenti non indispensabili, rispettare le ordinanze di chiusura e seguire gli aggiornamenti ufficiali degli enti locali e della Protezione Civile.

Aggiornamento delle ore 13.15 sulla Comiso-Ragusa

La squadra di Protezione Civile di Comiso comunica la messa in sicurezza della strada Comiso-Ragusa, interessata alla frana. Sul posto anche VV.FF. e la squadra di Cantonieri che provvederanno alla sistemazione della parete in pietre crollata. Si raccomanda sempre massima prudenza.

