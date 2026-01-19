E’ il giorno del ciclone Harry: case evacuate ad Acireale, si attende un peggioramento nel pomeriggio

È il giorno del ciclone Harry, il vortice mediterraneo che sta provocando la massima allerta in tutta la Sicilia orientale. Gli esperti di 3B Meteo segnalano che potrebbe trattarsi della peggiore burrasca degli ultimi anni, con venti tempestosi e mareggiate fino a 8-9 metri. Raffiche di vento forti sono segnalate sulle autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo, con possibili criticità sulla viabilità.

Allerta rossa e ordinanze straordinarie

La Protezione Civile ha emesso allerta rossa tra le province di Messina e Catania, con scuole chiuse a Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna. Le località più esposte sono Taormina e Giardini Naxos. Tutti i collegamenti marittimi da e per le isole Eolie sono sospesi, tranne la nave Nerea di Caronte & Tourist, operativa con approdo solo su richiesta negli scali di Vulcano, Lipari, Santa Marina Salina, Filicudi e Alicudi.

A Acireale, il sindaco Roberto Barbagallo ha disposto l’evacuazione temporanea e immediata degli immobili nelle vie Garitta e Rapallo, sul Lungomare Martinez a Capo Mulini, e in via Molino a Santa Maria La Scala, dalla mezzanotte odierna fino al 20 gennaio.

A Catania, chiusi impianti sportivi, musei, biblioteche, mercati storici e rionali, e sospese tutte le manifestazioni ed eventi all’aperto. Le autorità raccomandano di limitare gli spostamenti e di evitare l’uso di ciclomotori e motocicli.

Situazione in provincia di Ragusa

Al momento, in provincia di Ragusa non si registrano problemi gravi, a parte alcuni interventi per lamiere pericolanti. La situazione dovrebbe aggravarsi a partire dalle ore 16 e nella giornata di domani. Le unità dei Vigili del Fuoco sono state raddoppiate su tutto il territorio provinciale, con squadre operative a Ragusa, Vittoria e Modica. A supporto, lavorano anche Protezione Civile e vigili urbani per garantire interventi tempestivi.

Previsioni meteo: venti forti e mareggiate

Oggi l’isola è divisa in tre zone di rischio: rossa sulla costiera ionica tra Messina e Catania, arancione nel settore centro-orientale, e gialla nel settore centro-occidentale. Sono previsti venti di burrasca dai quadranti orientali, con intensificazione fino a tempesta, e forti mareggiate sulle coste esposte. Le precipitazioni interesseranno prevalentemente le zone orientali e meridionali, con frequente attività elettrica e grandinate.

A Comiso, comunicazioni tramite pagine ufficiali del Comune

Il Comune di Comiso ha fatto sapere che tutte le comunicazioni relative a condizioni meteo o, più in generale, a qualunque tipo di avviso, verranno pubblicate nei canali ufficiali e istituzionali del Comune di Comiso. Oltre alla pagina facebook, le comunicazioni arrivano sul canale telegram, su istagram, su tik tok, che hanno tutti la stessa intitolazione: COMUNE DI COMISO INFORMA.

Le autorità invitano la popolazione a rispettare le ordinanze, evitare spostamenti non necessari e seguire costantemente gli aggiornamenti tramite i canali ufficiali della Protezione Civile e dei comuni interessati.

Foto: Tp24

