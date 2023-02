Chiude lo storico Bar Venezia di via Archimede a Ragusa. E con lui, se ne va anche un pezzo di storia ragusana. Il Bar Venezia, gestito dalla famiglia Cascone, è aperto da 58 anni.

BAR VENEZIA, UNA STORIA LUNGA 58 ANNI

58 anni di onorata carriera che finisce con il pensionamento. Salvatore Cascone, infatti, ci spiega che è arrivato il momento della pensione ma non è solo questo il motivo per cui il bar chiude: i tempi sono cambiati, la crisi incorre, l’aumento dei prezzi è diventato insostebile. E così, “approfitando”, del pensionamento, il bar viene messo in vendita. O meglio, il locale sarà messo in vendita ma non è certo detto che sarà di nuovo un bar: è possibile, infatti, che quel locale diventi tutt’altro. Negozio? Ufficio? Distributore h24? Ovviamente questo non è possibile saperlo, in quanto ancora la proprosta di vendita è sul mercato da pochissimi giorni.

Il bar è sostanzialmente già chiuso: restano solo le formalità e le scartoffie da sistemare ma a brevissimo la serranda sarà abbassata per sempre. Onore alle armi a chi in questi 58 anni ha resistito e ha portato gioia a tanti ragusani: tantissimi, infatti, ricordano le partite a flipper con il fratelli Cascone, Salvatore e Titta. Tempi in cui i pomeriggi si passavano con spensieratezza al bar, in allegria e in compagnia.