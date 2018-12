Chiude il Caffè del Viale a Ragusa. Lo storico bar Talmone oggi vive il suo ultimo giorno. Nelle prossime settimane potrebbero chiudere altri bar in via Roma - Ragusa Oggi

Chiude il Caffè del Viale a Ragusa. Lo storico bar Talmone oggi vive il suo ultimo giorno. Nelle prossime settimane potrebbero chiudere altri bar in via Roma

Condividi su:

L’ultimo giorno per il Caffè del Viale, lo storico Bar Talmone di viale Tenente Lena. Oggi sarà l’ultimo giorno di lavoro per un locale conosciuto da tutti e apprezzato soprattutto per le sue colazioni, il caffè ma anche gelati e granite.

Il Talmone fu inaugurato nel 1952 dal signor Giampiccolo, conosciuto da tutti come “Cicciu u magu”, famosissimo in quegli anni. Lo chiamarono “Talmone” dal nome della ditta torinese di cioccolata di cui avevano tanti prodotti.

Dopo tre gestioni diverse, Benito Blundo, classe 1935, e la moglie decisero nel 1965 di comprare l’attività e hanno dedicato le proprie vite a questo posto. “Il nome non ci dispiaceva – ha racontato Blundo in un’intervista al quotidiano La Sicilia un paio di anni fa – quindi lo abbiamo lasciato, fino a quando nel 1968 l’azienda Talmone fallì e quindi il bar tornò a chiamarsi col suo nome originario che tuttavia non aveva mai avuto: era il fulcro del viale Ten. Lena, il suo caffè.

Fino ad oggi come nel passato, chi è entrato è stato accolto dal sorriso discreto, l’aria distinta e i modi gentili di Benito Blundo, e dalla moglie Lucia da sempre dietro la cassa o il bancone. Ma in un centro storico la cui rivitalizzazione è rimasta a metà, il caffè non ha retto più e oggi alza bandiera bianca.

E forse stessa sorte toccherà nelle prossime settimane ad altri bar nel centro storico di Ragusa, in particolare in via Roma. L’ha denunciato pubblicamente il consigliere Pd, Mario D’Asta che chiede all’Amministrazione comunale politiche attive per il cuore della città.

foto di Massimo Rovetto tratta da facebook