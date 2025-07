Checco Barretta resta alla Volley Modica: “Voglio volare ancora più in alto”

Il cuore azzurro di Checco Barretta continuerà a battere per l’Avimecc Modica anche nella prossima stagione di Serie A3. Lo schiacciatore classe 2005, tra i più promettenti del panorama italiano, ha ufficialmente rinnovato con il club biancoazzurro, confermando una scelta di continuità che parla di fiducia, ambizione e fame di crescita.

Nonostante qualche problema fisico, Barretta è stato uno dei protagonisti dello scorso campionato, distinguendosi per intensità, talento e maturità ben oltre la sua giovane età. Reduce da un collegiale con la Nazionale di categoria, il giocatore originario di Aversa si prepara a vivere la sua seconda stagione “all’ombra del Castello dei Conti”, con obiettivi ancora più ambiziosi.

“Lo scorso campionato è stato pieno di emozioni, tra momenti esaltanti e qualche difficoltà dovuta agli infortuni – racconta Barretta – ma sono molto soddisfatto sia per il mio percorso personale che per quello della squadra. Ora voglio vivere una stagione ancora più stimolante e divertente, in un ambiente che ormai sento come casa.”

L’accoglienza del pubblico modicano, il legame con i compagni e la stima del tecnico sono stati determinanti nella scelta del giovane talento, che non nasconde le ambizioni:

“Spero di aiutare l’Avimecc a raggiungere traguardi ancora più alti. Coach Distefano ha creduto in me fin dal primo giorno e questo rinnovo è il segnale che stiamo costruendo qualcosa di importante. Voglio ripagare la fiducia con i fatti, sul campo.”

Entusiasta anche coach Enzo Distefano, il primo a scommettere su Barretta dodici mesi fa. Una scommessa, oggi, pienamente vinta.

“Checco per me è stato un colpo deciso, un rischio calcolato che ha ripagato – afferma il tecnico – Ha talento, spirito di sacrificio e grande senso di squadra. Anche nei momenti in cui non era al meglio fisicamente, non si è mai tirato indietro. Averlo ancora con noi è motivo di orgoglio.”