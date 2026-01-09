Catania Fight Night: pugilato professionistico sul ring il 15 febbraio

Il pugilato professionistico torna protagonista a Catania con la manifestazione “Catania Fight Night – Eyes of the Tiger”, in programma domenica 15 febbraio 2026, organizzata dalla Cavallaro Boxing Team del maestro Giovanni Cavallaro. Dopo il vincente debutto tra i professionisti di Salvatore Cavallaro lo scorso 26 ottobre al Centro Commerciale Porte di Catania, l’attesa per questo nuovo evento cresce tra gli appassionati della “nobile arte”.

Sul ring, insieme a Salvatore Cavallaro, noto come “Occhi di Tigre”, saliranno i professionisti Aziz Abbes “Hurricane”, Mery Di Bari “Dynamite”, Peppe Rubino “The Diamond”, Francesco Ingallinera “Ciccio Inga” e Claudio Kraiem “La Roccia”. Gli avversari dei sei pugili, provenienti dal Sud America, saranno comunicati nei prossimi giorni.

L’avvicinamento all’evento culminerà sabato 14 febbraio con la conferenza stampa ufficiale, prevista alle ore 11 nella palestra della Cavallaro Boxing Team in Corso Indipendenza 259. La pesatura ufficiale degli atleti e il consueto “Face to Face” tra i pugili rappresentano momenti di grande attesa e adrenalina, con possibilità per i media di realizzare interviste, riprese video e fotografie.

Stage internazionale di Fujirato: preparazione di alto profilo

In preparazione all’evento, Catania ospiterà dal 16 al 26 gennaio uno stage internazionale di Fujirato, articolato in sessioni tecniche intensive dedicate alla preparazione sul ring, tattica, gestione del match e preparazione mentale degli atleti. Protagonista principale dello stage sarà Gus Curren, tecnico americano inserito nella Florida Boxing Hall of Fame nel 2022, con un’esperienza maturata in match di vertice e camp professionistici di alto livello.

Accanto a Curren, lo stage sarà guidato dal maestro Giovanni Cavallaro e da Gennaro Moffa, creando un confronto tecnico tra scuola pugilistica americana e italiana di altissimo profilo. Presente anche il procuratore sportivo Davide Bianchi, a conferma della natura professionale e strutturata del progetto. Gli atleti coinvolti nello stage, tra cui Cavallaro, Abbes, Di Bari, Rubino, Ingallinera e Kraiem, saranno poi impegnati sul ring il 15 febbraio.

