Catania Fight Night, il PalaSpedini esplode di passione: trionfo Cavallaro

Una serata di sport, passione e grande pugilato ha animato il ring del PalaSpedini, dove la manifestazione “Catania Fight Night – Eyes of the Tiger” ha conquistato il pubblico con incontri spettacolari e un’atmosfera da grande evento. La kermesse, organizzata dalla Cavallaro Boxing Team del maestro Giovanni Cavallaro in collaborazione con Giovanni Greco, ha riportato la boxe professionistica al centro della scena sportiva cittadina.

Sette pugili professionisti hanno animato il palazzetto catanese in una serata che molti appassionati conserveranno tra i ricordi più intensi. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, riempiendo gli spalti e sostenendo gli atleti con un tifo continuo.

Cavallaro protagonista davanti alla sua città

Il momento più atteso è stato l’ingresso sul ring del pugile catanese Salvatore Cavallaro, soprannominato “Occhi di Tigre” e atleta delle Fiamme Oro. Al suo secondo incontro da professionista nella sua città, Cavallaro ha dominato il match contro il messicano Alexander Alfallo Perez, costringendolo al ritiro dopo tre riprese.

La vittoria è stata accolta da un boato del pubblico, che ha accompagnato ogni fase dell’incontro con entusiasmo crescente.

Mouhiidine e Cavallaro Junior trascinano il pubblico

Tra i protagonisti della serata anche l’olimpionico di Parigi 2024 Aziz Abbes Mouhiidine, detto “Hurricane”, che ha vinto nettamente ai punti contro il messicano Roberto Medina Aguirre, confermando solidità tecnica e grande presenza sul ring.

Emozione e soddisfazione anche per il debutto tra i professionisti di Salvatore Cavallaro Junior, atleta delle Fiamme Azzurre, che ha superato ai punti il messicano Javier Castaneda Dominguez dopo un incontro combattuto e intenso.

Successi siciliani e ritorni sul ring

Dopo un lungo periodo di assenza, è tornato a combattere a Catania Claudio Kraiem, soprannominato “La Roccia”, che ha battuto il britannico Tommy Jacobs.

Vittorie anche per il palermitano Giuseppe Rubino, che ha superato per kappaò tecnico il maltese Luke Anthony Gatt, e per il ragusano Francesco Ingallinera, vincitore sull’argentino Sergio Javier Escobar.

Spazio anche alla boxe femminile con il successo della romana Mery Di Bari, che ha battuto ai punti la serba Sara Marjanovic.

© Riproduzione riservata