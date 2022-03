"Non posso non notare che una parte degli immobili in questione, come i servizi igienici, sono a ridosso del costone del Carmine che dovrebbe essere oggetto di un importante intervento di consolidamento, in attesa del quale rimangono chiusi sia il percorso pedonale all’interno della Vallata Santa Domenica che il parcheggio di Largo San Paolo.

Fermo restando che sull’iniziativa in sé non ho nulla in contrario, anzi. Mi reputo, e l’impegno con Scale del Gusto ne è la dimostrazione, un cultore delle tradizioni locali ed un sostenitore delle iniziative tese a promuovere la promozione delle nostre eccellenze agroalimentari. Queste considerazioni sono fatte in ottica di una valorizzazione del quartiere, anche perché chi oggi investe deve entrare in una strategia di programmazione più grande, che l’amministrazione deve garantire a tutti i livelli e nel tempo".

Un caseificio didattico sotto un costone roccioso pericolante? Se lo chiede il consigliere comunale Giovanni Gurrieri dopo che il Comune di Ragusa ha annunciato che l’immobile comunale di Largo San Paolo diventerà un caseificio didattico a seguito di un affidamento diretto dopo bando. Sull’iniziativa il consigliere comunale Giovanni Gurrieri esprime perplessità riportate oggi sul quotidiano La Sicilia in un articolo a firma di Laura Curella.