Carnevali Iblei tra festa e organizzazione: tre giorni di Sagra della Salsiccia a Chiaramonte, scuole chiuse per disinfestazione. FOTO GALLERY

Le città degli Iblei si preparano a vivere il clou del Carnevale 2026, con Giarratana, Chiaramonte Gulfi, Acate e Scicli pronte a regalare giorni di festa, musica e spettacolo. Dopo un avvio già entusiasmante, le tre località confermano il loro ruolo di protagoniste della tradizione carnascialesca siciliana, tra carri allegorici, gruppi mascherati e iniziative culturali per grandi e piccini. In occasione del carnevale, inoltre, in alcune città le scuole rimarranno chiuse: ordinanza di chiusura a Chiaramonte per lunedì, martedì e mercoledì. Due giorni di chiusura anche a Comiso (lunedì e martedì), a Modica, Giarratana e Monterosso.

Giarratana: giornata conclusiva tra carri, maschere e musica

A Giarratana, dopo una domenica ricca di partecipazione, l’attenzione è tutta rivolta a martedì 17 febbraio, giornata conclusiva del Carnevale giarratanese. Dalle 16.30 è previsto il raduno dei partecipanti, seguito dalla sfilata lungo via della Solidarietà, via Guglielmo Marconi, corso XX Settembre, corso Umberto I e le principali vie del centro storico, con rientro in piazza 13 Ottobre 1902. La serata proseguirà con l’esibizione dei gruppi mascherati alle 21 e un appuntamento musicale alle 22, per chiudere in grande stile un’edizione che ha visto la comunità animare le strade con colori e allegria.

Chiaramonte Gulfi: il Carnevale storico d’Italia e lunedì 16 sagra della salsiccia

Chiaramonte Gulfi inaugura la sua edizione 2026 con il prestigioso riconoscimento del ministero della Cultura, che ha inserito la manifestazione tra i Carnevali storici d’Italia. La prima giornata ha visto sfilare i carri “Coriandoli e delirio al Fantabosco” e “Nostalgia 90”, insieme al minicarro “Oltre lo schermo” e al gruppo mascherato “Tra maschere e leggende”. La giuria tecnica, composta da esperti in coreografie, costumi, scenografie, meccanica e impianti elettrici, ha valutato con attenzione le creazioni. Oggi e domani proseguiranno iniziative culturali, esibizioni, animazione per bambini, sagra della salsiccia e spettacoli musicali culminanti con il Carnival Italian Party, gran finale dell’edizione 2026. Oggi, come da tradizione, a Chiaramonte si terrà la celebre sagra della salsiccia. In ogni caso, gli stand con le preparazioni dei panini sono già state attivate durante la serata di ieri e saranno presenti anche domani.

Scicli: U Carnaluvari ra Stratanova

A Scicli, la festa ha preso il via sabato 14 febbraio con la Grande Parata di apertura da Piazza Italia lungo Corso Umberto e Stratanova. Il programma prevede laboratori, animazioni, giochi di gruppo, street circus e sagre, oltre a serate con DJ set per un Carnevale lungo quattro giorni di allegria. Domenica 15 febbraio spazio alla Parata delle Mascherine, giochi per bambini e premiazioni delle migliori maschere, mentre i gruppi di ballo coinvolgeranno il pubblico in un flashmob collettivo. La manifestazione si conferma un momento di condivisione e valorizzazione della cultura locale.

