Carmelo Giglio lascia la guida tecnica dello Scicli. E’ crisi dopo la sconfitta di ieri in casa (0-1) con il Frigintini.

Pinella Drago

E’ inutile dire che la salita è proprio pesante ed impegnativa. Lo Scicli C. R. è chiamato ad una svolta per superare il momento negativo. E le dimissioni, in queste ore, del tecnico Carmelo Giglio ne sono la conferma. Il mister ha deciso di lasciare naturalmente dopo l’assenza di risultati positivi in queste prime nove giornate di campionato. Ieri pomeriggio il Frigintini, squadra di bassa classifica, è riuscito ad espugnare il “Ciccio Scapellato” di Jungi portando a casa tre punti pieni pieni. La sconfitta brucia e brucia pure la panchina dell’esperto Carmelo Giglio che, alla fine, s’è fermato, ha riflettuto ed ha deciso di lasciare la guida tecnica. L’assenza di risultati ed un’amalgama che ha stentato ad arrivare sono i motivi alla base della decisione dell’allenatore. La gara con il Frigintini, la nona del Campionato di Promozione girone D, sembrava essere iniziata bene. Alla vigilia appariva un incontro tranquillo e non proibitivo. Poi al 43′ la rete degli ospiti con Concolino e due minuti dopo l’espulsione di Barroso. Lo Scicli si è trovato così in calo numerico. Il seguito della partita non ha avuto grande storia. Ora c’è da rimboccarsi le maniche senza finire sempre più giù in fondo alla classifica dove oggi si trova con sette punti, gli stessi che ha il Frigintini. Ieri è stato festeggiato e salutato in campo l’ex giocatore cremisi, Sergio Donzella, in un programma di revival che sta portando da giorni la dirigenza dello Scicli rispolverando foto e storie di giocatori nel ricordo di un glorioso passato della società e dei colori cremisi.

