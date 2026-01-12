Carmelo e Valentina, quando l’amore nasce in movimento e diventa promessa per la vita

Ci sono storie d’amore che nascono in silenzio, un passo alla volta, seguendo il ritmo naturale delle cose. Quella di Carmelo Tumino e Valentina Spinello è una di queste: una storia che prende forma in palestra, cresce nel tempo e sboccia in un sì pronunciato con il cuore, davanti a familiari e amici, nella terra delle radici.

Valentina, 40 anni, ostetrica all’ospedale Giovanni Paolo II, accompagna ogni giorno nuove vite al mondo. Carmelo, 50 anni, chinesiologo, lavora con il corpo e il movimento. Due professioni diverse, unite da un filo invisibile fatto di cura, attenzione e passione per il benessere degli altri. È proprio durante una lezione di Walking Program alla Basaki che i loro sguardi si incrociano per la prima volta: lei allieva, lui istruttore. Da quel momento, senza fretta, comincia il loro cammino insieme.

Dopo due anni di amore condiviso, la scelta di sposarsi a Ispica, città di Valentina, “cavara” da generazioni, custode di memorie familiari e affetti profondi. A fare da cornice alla cerimonia, invece, la suggestiva Villa Criscione, luogo elegante e carico di emozioni, dove la cerimonia è stata celebrata da Andrea Bonomo, cugino della sposa, rendendo il rito ancora più intimo e autentico.

Un momento speciale, preceduto da un altro gesto carico di significato: l’anello di fidanzamento, donato a Valentina a Roma il 21 aprile 2025, durante un viaggio pensato per attraversare la Porta Santa, simbolo di passaggio, rinascita e nuova vita. Un segno, quasi un presagio, di ciò che sarebbe venuto dopo.

La festa di matrimonio, avvenuta qualche girono fa, è stata bellissima e partecipatissima, un abbraccio collettivo fatto di sorrisi, musica e commozione. Carmelo e Valentina hanno voluto ringraziare tutti coloro che hanno condiviso con loro questo giorno indimenticabile, in particolare i testimoni: Massimo Pizzo e Bruno Pellegrino per lo sposo, Rita Spinello ed Elisabetta Modica per la sposa.

E come ogni favola che si rispetti, dopo il sì arriva il viaggio. Oggi Carmelo e Valentina si stanno godendo il loro viaggio di nozze alle Maldive, immersi in acque cristalline e orizzonti infiniti, celebrando l’inizio di una nuova vita insieme.

Perché il loro amore è così: nato camminando fianco a fianco, cresciuto con equilibrio e fiducia, pronto ora a proseguire il suo percorso, passo dopo passo, mano nella mano.

