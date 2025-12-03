Carabinieri di Modica: maxi operazione antidroga tra Scicli e Modica. Un arresto e tre denunce

Operazioni antidroga in provincia, stavolta a Scicli e Modica.

A Scicli i Carabinieri della Tenenza, con il supporto del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato un 40enne del posto, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio e possesso illegale di munizionamento. Nel corso della perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto circa 300 grammi di hashish, 6 grammi di cocaina, un grammo e mezzo di crack, sostanza da taglio destinata al confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e venti cartucce da pistola di calibro differente, tutte detenute senza autorizzazione. L’uomo è stato tratto in arresto in flagranza e accompagnato presso la propria abitazione, dove è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nel corso degli stessi servizi, i Carabinieri hanno denunciato altre tre persone. A Scicli un uomo è stato trovato in possesso di 9 grammi di cocaina durante un controllo nella sua abitazione. Lo stesso soggetto è stato inoltre deferito poiché sospettato di aver commesso un furto nei giorni precedenti all’interno di un esercizio commerciale della città, da cui sarebbe stato sottratto un borsello contenente 8.000 euro in contanti.

A Modica i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato due giovani. Un 25enne è stato sorpreso con dell’hashish in una zona periferica della città; la successiva perquisizione domiciliare, svolta anche con l’ausilio delle unità cinofile, ha permesso di recuperare ulteriore hashish e marijuana, insieme a un bilancino elettronico di precisione e a un coltello ancora intriso della stessa sostanza. Un 29enne, invece, è stato trovato in possesso di 37 grammi di hashish già suddivisi in dosi e di un coltello a serramanico sporco di residui della stessa droga.

