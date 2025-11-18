“Canzoni d’autore” per parlare di salute mentale: un concerto per sensibilizzare a Modica

Il Dipartimento di Salute Mentale di Modica, diretto dal dottor Pino Morando, e l’Unità Operativa Complessa di Psichiatria, guidata dal dottor Giorgio Garofalo, promuovono una campagna di sensibilizzazione e informazione sui servizi di Salute Mentale. Il primo evento sarà il concerto “Canzoni d’autore” di Antonio Modica, venerdì 21 novembre alle 21 al Teatro Garibaldi di Modica. L’iniziativa rientra nel progetto “Salpiamo”, coordinato dalla dottoressa Mariacristina Tomaselli, che punta a potenziare i servizi di salute mentale nel territorio, in linea con il Decreto n. 113 del 13 febbraio 2023 dell’Assessorato regionale alla Salute.

“Occorre sensibilizzare e raggiungere i cittadini con linguaggi nuovi, per abbattere i pregiudizi, prevenire gli esordi e favorire i percorsi di cura” – afferma la dottoressa Alessandra Barone, sociologa. “In Italia una persona su quattro sperimenta un disturbo mentale nel corso della vita. Tra i giovani, l’incidenza è in crescita: il 20% degli adolescenti ne è colpito, spesso prima dei 18 anni; eppure, meno del 2% si rivolge ai Servizi Psichiatrici. È urgente parlare di salute mentale”.

L’evento è un’opportunità per promuovere la cultura del benessere psicologico e informare sui servizi disponibili, coinvolgendo la comunità in un dialogo aperto e inclusivo.

