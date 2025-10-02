In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open Day per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’accesso alle cure. L’iniziativa, giunta alla sua dodicesima edizione, coinvolge oltre 140 strutture con Bollino Rosa, tra cui l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa e il […]
Giornata mondiale della Salute Mentale: Open Day a Ragusa e Modica il 10 ottobre
02 Ott 2025 11:33
In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open Day per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’accesso alle cure. L’iniziativa, giunta alla sua dodicesima edizione, coinvolge oltre 140 strutture con Bollino Rosa, tra cui l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa e il P.O. “Maggiore-Baglieri” di Modica.
Presso il Centro Salute Mentale di via Migliorisi 55 a Ragusa saranno organizzate consulenze informative multidisciplinari gratuite, dalle 9 alle 13, senza necessità di prenotazione. Inoltre, sarà possibile prenotare colloqui telefonici con operatori specializzati ai numeri 0932/600375 e 0932/448608, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
Sempre il 10 ottobre, al Centro Commerciale culturale di via Matteotti 61, il Dipartimento di Salute Mentale diretto dal dottor Pino Morando, in collaborazione con i Servizi sociali del Comune e gli Enti del Terzo Settore, organizzerà l’iniziativa “Fuori dal labirinto”, con punti informativi, laboratori artistici e culturali, reportage fotografici e un momento istituzionale con contributi dei ragazzi delle scuole. Alle 12 è previsto un collegamento in streaming con le piazze di tutta Italia dove si svolgono iniziative analoghe.
«I disturbi psichici impattano negativamente sulla vita personale, familiare e lavorativa, spesso portando a isolamento e solitudine», dichiara Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda ETS. «Intervenire precocemente e chiedere aiuto è fondamentale».
L’Open Day del 10 ottobre rappresenta un’opportunità concreta per cittadini, famiglie e giovani per avvicinarsi ai servizi di salute mentale, informarsi e partecipare ad attività culturali e creative pensate per promuovere benessere psichico e prevenzione.
