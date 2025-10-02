Giornata mondiale della Salute Mentale: Open Day a Ragusa e Modica il 10 ottobre

In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open Day per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’accesso alle cure. L’iniziativa, giunta alla sua dodicesima edizione, coinvolge oltre 140 strutture con Bollino Rosa, tra cui l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa e il P.O. “Maggiore-Baglieri” di Modica.

Presso il Centro Salute Mentale di via Migliorisi 55 a Ragusa saranno organizzate consulenze informative multidisciplinari gratuite, dalle 9 alle 13, senza necessità di prenotazione. Inoltre, sarà possibile prenotare colloqui telefonici con operatori specializzati ai numeri 0932/600375 e 0932/448608, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Sempre il 10 ottobre, al Centro Commerciale culturale di via Matteotti 61, il Dipartimento di Salute Mentale diretto dal dottor Pino Morando, in collaborazione con i Servizi sociali del Comune e gli Enti del Terzo Settore, organizzerà l’iniziativa “Fuori dal labirinto”, con punti informativi, laboratori artistici e culturali, reportage fotografici e un momento istituzionale con contributi dei ragazzi delle scuole. Alle 12 è previsto un collegamento in streaming con le piazze di tutta Italia dove si svolgono iniziative analoghe.

«I disturbi psichici impattano negativamente sulla vita personale, familiare e lavorativa, spesso portando a isolamento e solitudine», dichiara Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda ETS. «Intervenire precocemente e chiedere aiuto è fondamentale».

L’Open Day del 10 ottobre rappresenta un’opportunità concreta per cittadini, famiglie e giovani per avvicinarsi ai servizi di salute mentale, informarsi e partecipare ad attività culturali e creative pensate per promuovere benessere psichico e prevenzione.

