Campo degli angeli a Ragusa: il regolamento arriverà in consiglio comunale

Il regolamento riguardo al “Campo degli angeli” dovrà essere discusso in consiglio comunale. Ad affrontare la questione è il consigliere comunale Federico Bennardo che, insieme al commissario straordinario dell’Asp Fabrizio Russo, sta collaborando al progetto che prevede la destinazione di un campo nel cimitero di Ragusa Ibla per la sepoltura dei feti abortiti, su richiesta dei genitori.

CHE COS’E’ IL CAMPO DEGLI ANGELI

Il progetto non riguarda l’aborto legale previsto dalla legge 194, ma si riferisce ai feti abortiti dopo le 28 settimane di gestazione. Secondo il regolamento di polizia mortuaria, i feti oltre le 28 settimane devono essere registrati all’anagrafe e sepolti. La legge italiana consente la sepoltura per i feti di durata inferiore alla 28esima settimana, ma se i genitori non fanno richiesta entro le 24 ore previste, spetta all’ospedale decidere come smaltire il feto.

IL CAMPO DEGLI ANGELI ESISTE GIA’

Il campo in questione è stato inaugurato nel mese di marzo, ma attualmente la sepoltura dei feti è in attesa dell’approvazione di un regolamento da parte del Comune e dell’Asp. Il regolamento non è ancora stato approvato a causa della scadenza del mandato elettorale, durante il quale solo gli atti urgenti hanno potuto essere discussi e votati in Consiglio comunale.

Il regolamento sarà sottoposto a votazione nel nuovo Consiglio comunale il prima possibile, al fine di consentire la procedura e garantire una dignitosa sepoltura per i genitori che lo desiderano.