Benedetto “Il Campo degli Angeli” per i bambini mai nati. Non c’entra con gli aborti volontari

Inaugurata al cimitero di Ibla l’area chiamata “Il Campo degli Angeli”. Questa area del cimitero sarà dedicata alla sepoltura di feti non volontariamente abortiti, su richiesta della madre. Durante l’incontro è stato precisato che questa iniziativa non ha nulla a che fare con la legge sull’aborto (la legge 194), che non è mai stata messa in discussione.

Si sta lavorando su un nuovo regolamento per i servizi cimiteriali che include la cremazione e la dispersione delle ceneri, nonché la creazione di una casa del commiato per le cerimonie funebri laiche.

E’ stata sottolineata l’importanza di ascoltare le diverse opinioni e richieste della comunità e di affrontare i temi etici sensibili con imparzialità, equilibrio e spirito laico.

Questa iniziativa del “Campo degli Angeli” ha suscitato diverse reazioni nella comunità e sui social media, con alcune persone che la criticano come una violazione della legge sull’aborto e altre che la lodano come un modo per aiutare le donne che hanno subito un aborto non volontario a elaborare il loro dolore.