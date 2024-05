Scoglitti, parte il servizio svuota cantine

Vittoria avvia il servizio svuota cantine. La giornata di sabato, al mattino, i residenti avranno la possibilità di conferire, in luoghi stabiliti, mobili e rifiuti ingombranti il servizio svuota-cantine (divani, poltrone, materassi, trolley, valigie e reti da letto con elementi in legno e in ferro insieme, ingombranti in legno (mobili, porte, eccetera). È esclusa la possibilità di conferire elettrodomestici, lavandini e sfabbricidi (ovvero residui di lavori edilizi).

Il servizio era stato avviato a fine marzo e inizio aprile a Scoglitti. Verrà ripetuto, sempre a Scoglitti, nelle prossime settimane, in location dedicate. L’obiettivo è agevolare i cittadini che, in queste settimane, si recano nelle abitazioni estive, con l’obiettivo di prepararle in vista della prossima stagione estiva.

Per il momento sarà limitato solo alla frazione.

Queste le giornate previste



– Sabato 18 maggio, dalle 8:00 alle 13:00: piazzetta di via Taranto – Scoglitti;

– Sabato 25 maggio, dalle 8:00 alle 13:00: Baia Dorica-Scoglitti;

– Sabato 1 giugno, dalle 8:00 alle 13:00: piazzetta di via Taranto – Scoglitti;

– Sabato 8 giugno, dalle 8:00 alle 13:00: Baia Dorica- Scoglitti;

– Sabato 15 giugno, dalle 8:00 alle 13:00: piazzetta di via Taranto – Scoglitti.

© Riproduzione riservata