Alla “Scuola dei Mestieri” della Logos concluse le attività accessorie formative dei percorsi

Con una larga partecipazione di studenti e con gli interventi dei relatori e degli esperti si sono concluse le attività accessorie formative dei percorsi IeFP a.s.f. 2023/2024 promosse dalla “Scuola dei Mestieri” della Logos nelle sue sedi di Ragusa e Vittoria.

Dopo l’interessante seminario sulla “Transizione digitale e sicurezza informatica”, gli alunni del terzo anno di Ragusa e di Vittoria delle classi di “Operatore termoidraulico”; “Operatore alla riparazione dei veicoli a motore”; “Operatore del Benessere / Erogazione di trattamenti di acconciatura”; “Operatore del Benessere / Erogazione dei servizi di trattamento estetico” ed “Operatore alla ristorazione”, hanno attivamente partecipato ai successivi eventi previsti.

Gli esami di qualifica professionale

Ormai prossimi agli esami di qualifica professionale, lunedì 22 luglio hanno partecipato al seminario in plenaria su “Educazione alla transizione verde e al rispetto ambientale” e a seguire hanno continuato con le giornate studiodedicate a ciascun profilo professionale per acquisire competenze trasversali e competenze tecnico-scientifiche nei settori di riferimento nonché fornire strumenti essenziali per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro.

La grande partecipazione al seminario “Educazione alla transizione verde e al rispetto ambientale”ha dimostrato ancora una volta l’attenzione degli allievi ai temi dell’ambiente, comprovando come le istituzioni scolastiche e formative svolgono un ruolo essenziale nell’educazione ambientale grazie alle iniziative formative volte a sensibilizzare gli allievi sui temi della crisi climatica, della raccolta differenziata, dell’inquinamento, dell’uso di energie rinnovabili e della mobilità sostenibile, nel quadro dei relativi obiettivi di Agenda 2030 dell’Onu e di quelli della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.

La scuola dei mestieri Logos



La “Scuola dei Mestieri” della Logos, grazie all’impegno del suo presidente Rosario Alescio, rappresenta un luogo di apprendimento e crescita dove gli allievi sviluppano competenze pratiche e trasversali che devono essere finalizzate non solo alla preparazione professionale e all’inserimento nel mondo del lavoro, ma anche a promuovere comportamenti, azioni quotidiane e piccoli accorgimenti ecologici che contribuiscono alla salvaguardia ambientale, in linea con quanto previsto dagli avvisi pubblici per i percorsi di IeFP emanati dalla Regione Siciliana a valere sulle risorse del PR FSE+SICILIA 2021-27 e del PNRR.

Durante il suo intervento, il coordinatore didattico della sede di Ragusa, l’agronomo Giuseppe Alecci, ha illustrato il Piano Ministeriale che prevede i tre “pilastri” concettuali a fondamento dei nuclei tematici dell’educazione civica italiana: Costituzione e cittadinanza, Sostenibilità, Cittadinanza Digitale.

Si è soffermato sugli obiettivi di Agenda 2030 e sul ruolo che ha l’educazione sostenibile illustrando la transizione ecologica nella prospettiva di accrescere le competenze di cittadinanza. Dall’intervento di Alecci è emerso che la scuola ha il compito di favorire una società improntata su stili di vita in equilibrio con la natura e che non prevede lo scarto né l’usa e getta e in cui la transizione ecologica è un processo indispensabile per la lotta ai cambiamenti climatici attraverso il passaggio dall’utilizzo dei combustibili fossili alle fonti energetiche rinnovabili.

I partecipanti sono stati invitati ad essere protagonisti nelle sfide dello sviluppo sostenibile, infatti, è stato spiegato cosa significa “lavorare in maniera ecosostenibile” nelle diverse attività economiche senza arrecare danno a nessuno, secondo i principi DNSH (Do No Significant Harm). Quali sono le azioni che aiutano l’ambiente e riducono i danni ambientali, attraverso le scelte ecologiche quotidiane utili e anche più semplici da applicare quali: fare la raccolta differenziata; produrre meno rifiuti; consumare e gestire in maniera consapevole i materiali e le risorse disponibili; prediligere il riciclo; consumare meno energie ed acqua attraverso un uso più controllato; scegliere cibo di stagione e a km 0 per ridurre i livelli di inquinamento del trasporto; favorire la mobilità sostenibile e investire in attrezzature sostenibili.

Portando la sua testimonianza, l’imprenditore Giovanni Luigi Augurale, amministratore unico della TermoTech Italia di Vittoria, ha parlato di impresa e di imprenditori, su come far crescere la azienda in maniera concreta fatta di persone qualificate, un valore che permette di facilitare il raggiungimento degli obiettivi futuri anche attraverso processi di gestione, innovazione e riorganizzazione aziendale per presentarsi in modo maggiormente competitivo sul mercato.

La discussione si è sviluppata sull’importanza della transizione ecologica verso le fonti di energia rinnovabile come risorse per la produzione di energia ed è stata sottolineata la sua centralità all’interno di Agenda 2030 e dalla presenza sempre maggiore nei programmi e nelle attività della politica nazionale ed internazionale, come il PNRR.

Al termine del seminario, gli allievi di ciascun indirizzo professionale hanno seguito le attività accessorie dedicate a rispettivi settori di riferimento.

Per gli operatori termoidraulici la giornata studio è continuata con l’approfondimento della tematica sugli “Impianti Energetici e fonti rinnovabili”, finalizzata ad approfondire le conoscenze sulle fonti energetiche sostenibili e sulle differenti tipologie di impianti utilizzati.

L’esperto del settore Giovanni Luigi Augurale ha quindi divulgato gli impianti da fonti energetiche rinnovabili come risorse per la produzione di energia, facendo riferimento agli impianti fotovoltaici, solari, termici ed eolici. La seconda giornata formativa si è conclusa giovedì 25 luglio.



A seguire gli allievi del corso di “Operatore del benessere / Erogazione dei servizi di trattamento estetico” hanno completato la giornata-studio sul tema “Corso Make Up Sposa”, finalizzata a far acquisire le tecniche del total look sposa, dal trucco base ai prodotti waterproof, dai fissatori al flash e dal volume fino alla resa fotografica. Il corso è stato tenuto da Rossana Tomasi, amministratrice del centro benessere “Relaxia Beauty & Spa” di Vittoria, che ha approfondito le tecniche di trucco dell’occhio, soffermandosi sulla luce, sul flash, sul volume e sulla resa fotografica.

Gli allievi del corso di “Operatore del benessere / Erogazione di trattamenti di acconciatura” hanno invece completato la giornata studio sul tema “Hair Stylist Intrecci” con l’esperta del settore Maria Romano, titolare della sala di acconciatura “Total Look” con sede a Vittoria. Gli allievi hanno lavorato divisi in gruppo ed hanno acquisito le tecniche per la costruzione e lo sviluppo di intrecci, realizzando acconciature glamour, semplici e sofisticate.



Per gli Operatori alla riparazione dei veicoli a motore la giornata-studio è continuata sul tema “Introduzione alla tecnica dei principi di elettrici nei veicoli a motore”. L’incontro formativo è stato tenuto da Raffaele Ignaccolo, amministratore della C.V.R.S. Meccatronic Service di Comiso, che ha trattato le caratteristiche e la componentistica tecnica dei veicoli a motore elettrici ed ibridi. L’argomento è stato poi approfondito nella seconda giornata studio dove gli allievi hanno avuto modo di approfondire le principali tecniche di riparazione sui principi elettrici nei veicoli a motore.

Infine gli allievi del corso di “Operatore alla Ristorazione” hanno completato martedì 23 luglio l’attività accessoria nella sede di Vittoria della “Scuola dei Mestieri” di Logos, con la giornata studio sul tema “Cum-panis la cultura dell’ospitalità” a cura dell’esperto del settore Davide Cicciarella della F.O.Z. Fermento Officina Zero di Ragusa.

© Riproduzione riservata