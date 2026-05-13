L’Italia alza il livello di attenzione sull’Hantavirus dopo l’aumento dei casi sospetti registrati nelle ultime ore. Sono sei le persone finite sotto osservazione sanitaria, mentre il Ministero della Salute ha attivato protocolli straordinari di monitoraggio negli aeroporti, nei porti e nei principali punti di ingresso del Paese. L’ultimo caso riguarda una turista argentina ricoverata in […]
A Pozzallo al via ai lavori sulla circonvallazione: investimento da 3,5 milioni per sicurezza e sviluppo
13 Mag 2026 15:14
Un intervento atteso da anni che promette di cambiare volto alla viabilità strategica di Pozzallo e dell’intera area industriale. Partiranno a breve i lavori di manutenzione straordinaria del prolungamento dell’asse viario che collega l’agglomerato industriale Modica-Pozzallo, un’opera da oltre 3 milioni e mezzo di euro approvata dall’IRSAP e destinata a migliorare sicurezza, percorribilità e sviluppo economico del territorio.
Ad annunciare l’avvio dell’intervento è stato il presidente del Consiglio comunale di Pozzallo, Quintilia Celestri, che ha definito il progetto “una notizia fondamentale per la città”.
Una strada strategica per porto e area industriale
L’asse viario interessato dai lavori rappresenta uno snodo cruciale per il traffico pesante diretto verso il porto di Pozzallo e il collegamento autostradale.
Ogni giorno la strada viene attraversata da mezzi industriali e trasporti commerciali legati alle attività produttive e logistiche del territorio. Proprio l’aumento dei flussi verso il porto ha reso negli anni sempre più evidenti le criticità dell’arteria, tra usura del manto stradale, sicurezza e difficoltà di percorrenza.
Interventi su sicurezza, segnaletica e accessi
Il progetto non prevede soltanto un semplice rifacimento della strada, ma una vera riqualificazione infrastrutturale.
Nel dettaglio saranno realizzati nuovi sistemi di sicurezza, barriere stradali, segnaletica aggiornata e un nuovo varco di accesso alle aree IRSAP (ex ASI). L’obiettivo è rendere l’arteria più sicura e funzionale nel lungo periodo.
I lavori avranno una durata prevista di circa 240 giorni.
© Riproduzione riservata