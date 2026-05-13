A Pozzallo al via ai lavori sulla circonvallazione: investimento da 3,5 milioni per sicurezza e sviluppo

Un intervento atteso da anni che promette di cambiare volto alla viabilità strategica di Pozzallo e dell’intera area industriale. Partiranno a breve i lavori di manutenzione straordinaria del prolungamento dell’asse viario che collega l’agglomerato industriale Modica-Pozzallo, un’opera da oltre 3 milioni e mezzo di euro approvata dall’IRSAP e destinata a migliorare sicurezza, percorribilità e sviluppo economico del territorio.

Ad annunciare l’avvio dell’intervento è stato il presidente del Consiglio comunale di Pozzallo, Quintilia Celestri, che ha definito il progetto “una notizia fondamentale per la città”.

Una strada strategica per porto e area industriale

L’asse viario interessato dai lavori rappresenta uno snodo cruciale per il traffico pesante diretto verso il porto di Pozzallo e il collegamento autostradale.

Ogni giorno la strada viene attraversata da mezzi industriali e trasporti commerciali legati alle attività produttive e logistiche del territorio. Proprio l’aumento dei flussi verso il porto ha reso negli anni sempre più evidenti le criticità dell’arteria, tra usura del manto stradale, sicurezza e difficoltà di percorrenza.

Interventi su sicurezza, segnaletica e accessi

Il progetto non prevede soltanto un semplice rifacimento della strada, ma una vera riqualificazione infrastrutturale.

Nel dettaglio saranno realizzati nuovi sistemi di sicurezza, barriere stradali, segnaletica aggiornata e un nuovo varco di accesso alle aree IRSAP (ex ASI). L’obiettivo è rendere l’arteria più sicura e funzionale nel lungo periodo.

I lavori avranno una durata prevista di circa 240 giorni.

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