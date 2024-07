“Vento in Poppa”: l’evento organizzato dal Lions Club Modica

Venerdì 26 luglio 2024, il Lions Club Modica, presieduto da Giovanni Liberatore, ha organizzato l’evento “Vento in Poppa” a Maganuco. L’evento ha coinvolto un pomeriggio di attività in barca a vela e stand up paddle (SUP) per le comunità di minori presenti a Modica. Tra i partecipanti, c’erano ragazzi ucraini accolti dalla comunità Papa Giovanni XXIII nel Villaggio Del Magnificat, le ragazze ospiti della comunità Suor Crocifissa delle suore carmelitane missionarie di S. Teresa e i ragazzi siriani giunti a Modica tramite un corridoio umanitario.

In totale, 35 ragazzi di varie nazionalità, età e religioni hanno vissuto un’esperienza indimenticabile, all’insegna dell’inclusione, dello sport e del mare, insieme ai soci del Lions Club Modica. Questa iniziativa ha riunito le comunità per minori cittadine in un unico evento sportivo, portando gioia e sorrisi a tutti i partecipanti.

Giovanni Liberatore, presidente del Lions Club di Modica, ha spiegato che il service “Vento in Poppa” è stato ideato in contemporanea all’apertura delle Olimpiadi in Francia, per far vivere lo spirito olimpico. “Le Olimpiadi sono il simbolo della pace e della fratellanza tra i popoli e a Maganuco, presso il circolo ‘Al Velico’, ci siamo riuniti con i 35 ragazzi che vivono nelle comunità della nostra città nel nome dello sport. Ci siamo confrontati in modo costruttivo. Non abbiamo cambiato la loro vita, ma sicuramente abbiamo regalato tanta gioia e tanti sorrisi, instillando il seme dell’amicizia”.

