Incidente aereo a Pantelleria: Frecce Tricolori coinvolte, un pilota ferito

Nel pomeriggio di oggi, martedì 6 maggio 2025, un incidente ha coinvolto tre aerei delle Frecce Tricolori all’aeroporto di Pantelleria durante una fase di atterraggio successiva a un’esibizione. Secondo le prime ricostruzioni, due velivoli si sarebbero scontrati in volo, causando danni a un’ala di uno degli aerei e la perdita di una ruota in un altro. Uno dei piloti è stato trasportato in ospedale per una sospetta frattura alle gambe.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15:30, circa un’ora dopo l’inizio dell’esibizione prevista sull’isola. Inizialmente si era ipotizzato un bird strike come causa dell’incidente, ma ulteriori indagini hanno indicato una collisione tra due aerei durante una manovra acrobatica come probabile causa.

Le squadre di soccorso e le forze dell’ordine sono intervenute prontamente, attivando le procedure di emergenza. Il sindaco di Pantelleria, Fabrizio D’Ancona, ha dichiarato: “Doveva essere una giornata di festa, poi è successa una collisione in volo tra due aerei delle Frecce Tricolori. I piloti sono stati bravissimi a riuscire a portare a terra gli aerei. Non ci sono stati feriti gravi. Lo scalo non ha subito danni ed è stato riaperto” .

Le autorità competenti stanno conducendo un’indagine approfondita per determinare le cause esatte dell’incidente. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili. Appena domenica scorsai le Frecce Tricolori avevano sorpreso i catanesi con uno spettacolo straordinario a Catania. fonte foto tgcom

