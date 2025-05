Un ponte Sicilia-Malta per lo Zecchino d’Oro Days, tappa a Scicli per le selezioni per bambini dai 3 ai 10 anni

C’è tempo fino alle 16 del prossimo 22 maggio per le iscrizioni al casting dello Zecchino d’Oro che fa tappa a Scicli ed al quale potranno partecipare bambini provenienti da tutta la Sicilia nei giorni del 23 e 24 maggio e quelli provenienti dall’isola di Malta nella giornata del 25 maggio. Scicli come, per gli altri anni, è diventata una tappa fondamentale grazie all’impegno dell’Associazione “Amici dei bambini”. A veicolare l’iniziativa è Silvia Noè, bolognese che vive a Scicli. Quest’anno il casting ha una marcia in più: il mare Mediterraneo, il Canale di Sicilia fa da ponte fra le due isole ed in questo tanto ha fatto Silvia Noè che ha guardato lontano nel segno della convivenza fra i popoli e della condivisione degli eventi che promuovono territori ma anche e soprattutto comunità. Per il tour chiamato ad essere lo strumento per scovare gli interpreti adatti a cantare i brani del 68° Zecchino d’Oro a Scicli sono previste tre giornate di audizioni. Dopo il periodo del Covid che aveva fermato la macchina della selezione, quest’anno si torna cercando nel territorio bimbi dotati di talento corale. “Lo Zecchino d’Oro arriva in Sicilia con una tappa di audizioni per la selezione – spiega Silvia Noè collegata con i frati dell’Antoniano di Bologna – è possibile già iscrivere i bambini a partecipare alla selezione nella tappa di Scicli del casting dello Zecchino d’Oro che si terrà nel mese di novembre all’Antoniano di Bologna in diretta su Rai Uno. Il casting si terrà nella sede del Convento Maria SS. del Rosario già il 23 maggio e proseguiranno nella mattinata di sabato 24; entrambe le giornate sono riservate ai bambini siciliani mentre domenica 25 maggio mattina sarà la volta dei bambini maltesi. Il corridoio con l’isola di Malta è stato voluto per la prima volta quest’anno e credo che ci sarà un serio riscontro. Tante famiglie sono interessate a portare i bambini da Malta per le audizioni”.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Convento del Rosario di Scicli dove è attivo un Centro diurno per minori ed è particolarmente vocato alla crescita dei bambini.





Sabato 24 maggio alle 18, al cinema teatro Italia di Scicli, l’associazione Amici dei bambini offrirà gratuitamente a bambini e genitori, uno spettacolo di giochi e baby dance con “Mimí e Nartico”, i volti social dello Zecchino d’oro accompagnati dal mitico “asinello Nunú”.

Per le iscrizioni al casting c’è il seguente link: https://zecchinodoro.org/casting-tour/modulo/?tappa=18069 con un format da compilare con i dati dei bambini per i quali si chiede la partecipazione.

