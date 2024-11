Campionato femminile di Eccellenza regionale, girone B. Vittoria, 3-0, per le ragazze dello Scicli contro la Vivi Don Bosco

Due vittorie, un pari e 7 punti in classifica. Sono questi i numeri nella terza partita di campionato giocata dalle ragazze dello Scicli nella quarta giornata in attesa della gara con la Unime Messina, capolista del girone B del campionato femminile regionale di Eccellenza, non ancora disputata. Domenica scorsa la seconda vittoria giocando contro la Vivi Don Bosco, sul neutro di Milazzo, a conferma della forza di un undici ben amalgamato e soprattutto ben diretto. Ben diretto anche dalla società del presidente Franco Occhipinti che, arrivando a Scicli, ha deciso di continuare con l’esperienza del calcio femminile. Calcio femminile che viene vissuto in maniera entusiasta da atlete e dalle stesse famiglie e che, noi vogliamo dire, nato sulla scia di quanto ha fatto negli anni dalla società Bruffalori con Tiziana Maggio e company che, nel tempo, hanno brillato di luce propria con le sole loro forze. E chissà se un giorno si potrà intraprendere, fra le due società, un lavoro comune fra attività agonistica e vivaio. Contro la Vivi Don Bosco, nella partita giocata in terra messinese, il risultato finale è stato chiuso sul 3-0 in favore dello Scicli. Le atlete Chiara Abbate, Gaia Iacono, Martina Spadola, Paola Mormina, Serena Iurato, Serena Sortino, Martina Drago, Emilia Zammitti, Carla Spina, Erika Battaglia, Luisa Criscione e Sara Ragusa sono attese ad un bel campionato. Oggi lo Scicli, con i suoi 7 punti, è in seconda posizione; posizione che condivide con JSL Junior Sport Lab e che segue la Unime Messina con la quale deve ancora incontrarsi. In classifica con 5 punti c’è l’Alpha sport San Gregorio, con 3 punti c’è il Vittoria F. C. ed a zero punti la Vivi Don Bosco. Ricordiamo che il girone B del Campionato femminile di Eccellenza è composto da sei squadre.

La vittoria è arrivata dopo una gara vivace e carica di entusiasmo.

Al 6′ del primo tempo và in rete il capitano Serena Sortino. Segue al 10′ Martina Spadola che infilza con un bel pallone il portiere della Vivi Don Bosco. Il primo tempo si chiude sul risultato del 2-0 in favore dello Scicli che, dopo la pausa dalla prima frazione di gioco, và in porta all’87’ con Erika Battaglia mettendo al sicuro il risultato. Una vittoria importante che corona i sacrifici delle atlete e della società. Sacrifici, sogni e ricordi che vengono vissuti anche dalla dirigente Angela Guccione, figlia del compianto farmacista Bartolo Guccione il “presidentissimo” dello Scicli calcio che ha scritto le più belle pagine del calcio locale, provinciale, regionale ed interregionale e che il nuovo presidente Franco Occhipinti ha voluto al suo fianco evitando di chiudere con il campionato femminile ed evitando di smorzare l’entusiasmo che ruota attorno ad esso.

© Riproduzione riservata