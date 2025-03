Campionato di Eccellenza al rush finale: le speranze di Vittoria e Modica

di Francesca Cabibbo – Il destino del campionato di Eccellenza si deciderà forse nell’ultima giornata. Un lotto di cinque squadre lottano per un posto nel campionato di serie D. Modica, Milazzo, Vittoria, città di Avola e Nebros lottano per la promozione con una classifica che le vede tutte in un fazzoletto di punti. In testa ci sono Milazzo e Modica, con 54 punti, segue l’Avola con 52, Vittoria con 51 e Nebros con 50. Nelle ultime quattro partite tutto può ancora accadere. Mancano quattro giornate al termine del campionato e nella giornata di domenica 23 novembre il Vittoria affronta la Leonzio, squadra di centro classifica. L’obiettivo sono i tre punti, per continuare ad alimentare la speranza. Il Vittoria guarda anche alle avversarie, soprattutto allo scontro diretto tra Modica e Avola. Un risultato di parità o una vittoria dell’avola potrebbe portare nuove speranze ai biancorossi. L’altra capolista, il Milazzo, si reca in casa del Palazzolo, squadra mai doma soprattutto tra le mura amiche. L’allenatore Nicola Terranova, nelle gare finora disputate, ha fatto bene, ha centrato un lotto di quattro vittorie consecutive e ha ottenuto un buon pari esterno domenica scorsa sul campo della capolista Milazzo. Per la gara di domani, Terranova avrà tutti gli uomini a disposizione: squadra al completo ed entusiasmo alle stelle, anche tra i tifosi, nella speranza di centrare l’obiettivo promozione. Non sarà facile, ma il Vittoria ha il dovere di provarci.

Francesca Cabibbo



© Riproduzione riservata