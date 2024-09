Campionati mondiali di ginnastica aerobica: ci sarà anche la modicana Giulia Cappello

Da domani, alla “Vitifrigo Arena” di Pesaro, prenderanno il via i Campionati Mondiali di Ginnastica Aerobica, riservati alle categorie Junior A e Junior B, e si concluderanno domenica 22 settembre. Tra le atlete italiane convocate dalla Direttrice Tecnica Luisa Righetti, spicca anche la giovane ginnasta modicana Giulia Cappello, che gareggerà sotto i colori della Motyka Modica.

Giulia avrà l’opportunità di confrontarsi con atlete di altissimo livello provenienti da oltre 40 paesi, una sfida prestigiosa per la ginnasta siciliana. Il suo percorso, seguito con dedizione dallo staff tecnico della Motyka, rappresenta un traguardo significativo.

Arianna Melilli, in rappresentanza della società, ha espresso il grande entusiasmo del team per questa partecipazione mondiale, sottolineando l’orgoglio di poter vedere Giulia rappresentare l’Italia in una competizione di tale rilievo.

