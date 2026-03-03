Camminata in Rosa a Ragusa: “Passi di Libertà” per i diritti delle donne

L’8 marzo a Ragusa non sarà solo una celebrazione simbolica, ma un momento di riflessione e partecipazione concreta con la Camminata in Rosa – Passi di Libertà. L’iniziativa, promossa dalla Consulta Femminile del Comune di Ragusa e da Nordic Walking Ragusa APS ASD, con la collaborazione dell’Assessorato alle Pari Opportunità e dell’Assessorato allo Sport, si svolgerà domenica 8 marzo alle ore 10.45, con partenza dal Chiostro Rosa Balestreri – Centro Commerciale Culturale.

L’evento vuole ricordare quanto sia stata fatta per i diritti delle donne e quanta strada resti ancora da percorrere. Camminare insieme diventa un gesto simbolico: ogni passo rappresenta libertà, rispetto e autodeterminazione. Il percorso urbano di circa 4 km è aperto a donne e uomini, giovani e famiglie, per affermare che i diritti delle donne sono misura della qualità democratica della città.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria l’iscrizione tramite modulo online, disponibile al link: Iscrizione Camminata in Rosa. L’iniziativa non è solo sport, ma un’occasione per ribadire l’importanza della parità di genere e della valorizzazione delle donne nella società, promuovendo una cultura di rispetto e inclusione.

L’appuntamento si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione e partecipazione civile, sottolineando come la camminata diventi simbolo di libertà e consapevolezza. Partecipare significa sostenere il diritto di tutte le donne a vivere libere da discriminazioni e violenze, e ricordare che il progresso sociale richiede il contributo di tutta la comunità.

