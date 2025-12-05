Calcio: Mattia Spitale lascia lo Scicli e và a Pozzallo

Appena un mese fa era stato definito il simbolo dello Scicli Calcio. Centrocampista, classe 1990, capitano e bandiera della squadra, da anni ha rappresentato i colori cremisi e soprattutto ha mostrato il suo attaccamento alla società ed alla squadra con grande spirito di sacrificio. Figlio d’arte, il papà, Rodolfo Spitale, è stato uno degli attaccanti più talentuosi che lo Scicli abbia mai avuto, grande promessa ai tempi della gestione del presidentissimo Bartolo Guccione negli anni ’80.

La comunicazione della decisione del centrocampista è stata data dalla stessa società cremisi che assicura il suo rimpiazzo con un nome forte entro poco tempo.

Fra l’altro è in corso la campagna invernale di acquisti e cessioni. “E’ un giovane trentenne che ha raccolto con orgoglio l’eredità del padre Rodolfo trasformandola in una carriera costruita quasi interamente con la maglia della sua città – è la descrizione che ne fa del giocatore la società del presidente Bartolo Alecci – cresciuto nel vivaio e ormai da una vita al servizio dello Scicli, Spitale si è affermato come centrocampista di grande stazza fisica (1,80 m), è capace di unire potenza muscolare, esplosività e intensità a un piede mancino preciso e deciso. Nel corso degli anni ha mostrato grande duttilità tattica: sabato scorso, schierato difensore centrale, ha offerto una prestazione di altissimo livello, guidando la retroguardia con personalità, leadership e senso della posizione, trasmettendo sicurezza e compattezza a tutta la squadra. Mattia Spitale è il capitano che ogni squadra vorrebbe avere”. Già da domenica il centrocampista non sarà nella rosa dei convocati per la gara con il Santa Croce, un altro derby ibleo dopo quello con il Frigintini.

