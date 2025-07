Calcio, il ritiro del Vittoria inizia il primo agosto. Mancano pochi tasselli per completare la squadra

Il ritiro del Vittoria inizia il primo agosto. Vecchi e nuovi giocatori si ritroveranno in sede agli ordini del nuovo allenatore Giovanni Campanella.

Il ritiro precampionato e la preparazione si svolgeranno al Campo Vicari, un campo in sintetico all’interno della zona ex Emaia. I giocatori effettueranno fino al 13 agosto la preparazione, poi il tecnico darà lo “sciogliete le righe” per il ponte di ferragosto. Gli allenamenti riprenderanno il 16 agosto.

Non si utilizzerà – almeno per ora – il terreno di gioco del Comunale “Gianni Cosimo” dove si sta effettuando la risemina in modo da averlo nelle migliori condizioni a settembre.

La Coppa Italia inizierà il primo settembre, con gare di andata e ritorno. I gironi e gli accoppiamenti delle squadre non sono stati ancora definiti.

La rosa del nuovo Vittoria presenta molte novità. Agli ordini di Campanella ci sono finora diciotto giocatori. Ci sarà però ancora qualche innesto, con almeno due centrocampisti e un attaccante esterno, un uomo in grado di dare velocità sulle fasce. Campanella e il direttore sportivo Giuseppe Restuccia sono al lavoro e presto l’organico potrebbe essere completato.

Solo sei sono i giocatori confermati dalla passata stagione: si tratta dei vittoriesi Lorenzo Leggio e Giuseppe Sferrazza, quest’ultimo capitano storico della squadra. Confermati anche il messinese Max Lucarelli e i portieri giovani Malandrino e Calabrese. Dodici giocatori nuovi di zecca dovranno comporre una squadra che presenterà un nuovo volto. L’auspicio è che l’organico e l’ossatura della squadra duri nel tempo e che non accada – come nella passata stagione – che la squadra venga quasi interamente rifatta nel corso della stagione, con ben tre allenatori alla guida. Scelte che hanno pesantemente condizionato il campionato del Vittoria che ha chiuso al terzo posto.

Nella prossima stagione si cercherà di contenere i costi ma di avere comunque una squadra competitiva. Il nuovo Vittoria sarà tutto da scoprire.

Foto: repertorio

