Calcio, al via il girone di ritorno. Il Ragusa gioca a Enna, Vittoria e Modica tra le mura amiche

Inizia il girone di ritorno.

In serie D il Ragusa di mister Gaetano Lucenti sarà in trasferta a Enna. In recupero da quasi due mesi, il Ragusa prova a dare una svolta al proprio campionato e a conquistare la salvezza. Non sarà facile, ma il Ragusa sta attraversando un buon momento di forma e può competere alla pari con le avversarie. Lucenti ha compiuto il miracolo di dare un volto e un assetto ad una squadra costruita in ritardo e senza una programmazione precisa. Ora il Ragusa è una squadra competitiva e ben messa in campo.

“La partita di domani, la prima del nuovo anno sarà per noi la prima di tante tappe importanti – afferma l’allenatore – La squadra sa cosa ci serve in questo girone di ritorno per centrare l’obiettivo che ci siamo prefissati. In queste festività abbiamo lavorato intensamente per farci trovare pronti all’appuntamento di domani. Sappiamo che tipo di squadra andremo ad affrontare, sappiamo che non sarà per nulla semplice fare risultato positivo, ma giocheremo ad armi pari con gli avversari proponendo le nostre certezze con fame e umiltà. Da domani per noi inizieranno 17 finali ed in queste abbiamo l’obbligo di cercare di raccogliere i punti che ci servono per arrivare alla salvezza”.

In Eccellenza, Modica e Vittoria giocheranno la prima partita del 2026 tra le mura amiche. Il Modica che inizia la nuova avventura dopo aver conquistato da solo la vetta della classifica, ospita l’Atletico Catania – Viagrande. All’andata i rossoblu conquistarono un pari esterno. Tutti i giocatori sono disponibili, non ci sono infortunati. Anche Maimone dovrebbe recuperare e partirà dalla panchina.

Il Vittoria, che occupa la quarta posizione in classifica, ospiterà il Rosmarino, che all’andata riuscì a sorpresa a battere sul proprio terreno i biancorossi. Finì 2 – 1. Quattro mesi dopo la situazione è cambiata. Il Vittoria ha un nuovo allenatore e un nuovo assetto di squadra.

La squadra del nuovo tecnico Tonino Figliomeni ha recuperato tutti gli acciaccati. Mancherà solo Maletic, infortunato.

