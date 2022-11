Brutto incidente stradale sulla Comiso-Santa Croce

Un brutto incidente stradale si è verificato stamani, intonro alle 6.40, sulla Sp. 20, la Comiso-Santa Croce.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia, lo scontro si è verificato fra tre mezzi. Sul posto è intervenuto il 118: tre i feriti, per fortuna non gravi, tutti trasportati al pronto soccorso del Guzzardi di Vittoria.

A restare coinvolti un’auto, un furgone e un autocarro. Ingenti i danni ai mezzi. Il traffico è rimasto a lungo bloccato.

Foto: Franco Assenza