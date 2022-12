Brutto incidente stradale a Vittoria: due auto si scontrano tra di loro, una si ribalta

Un brutto incidente stradale si è verificato ieri sera intorno alle 21 a Vittoria. Per cause ancora in fase di accertamento due auto, una Grande Punto e una Panda, si sono scontrate e una delle due vetture si è ribaltata. Sul posto sono intervenute due ambulanze: cinque i feriti, tutti in modo lieve, trasportati al Guzzardi di Vittoria.

I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Municipale.

Foto: Franco Assenza