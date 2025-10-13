Botte da orbi per una sigaretta: rissa a Scicli

In dieci contro tre. Notevole il divario nella rissa che si è verificata ieri in una domenica sera tranquilla. Dalla calma al putiferio il passo è stato breve. Tutto è accaduto in via Fiumillo. Ad avvicinare tre giovani ospiti di nazionalità africana del Centro di prima accoglienza “Nemastè”, gestito dalla cooperativa Filotea, che si trovavano fuori dalla sede sita al piano terra del palazzo Carpentieri, sono stati tre cittadini tunisini. Hanno chiesto una o più sigarette. Alla risposta che i giovani non ne possedevano hanno cominciato ad aggredirli prima verbalmente passando poi alle mani. Ai tre extracomunitari, nella baraonda, si sono aggiunti altri sette tunisini che si trovavano nelle vicinanze. I giovani africani tutti maggiorenni, nella paura, sono scappati riuscendo a mettersi in salvo ed a chiamare il 112. All’arrivo dei militari, i carabinieri hanno identificato i dieci giovani presunti autori della rissa portandoli nella sede della Tenenza di via Ignazio Emmolo. Due sono stati individuati e per loro scatterà la denuncia. Il giovane africano ferito è uno degli ospiti del Centro Namastè; a lui sono stati apposti alcuni punti di sutura alla ferita procuratasi nella rissa.

