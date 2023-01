Bonus pubblicità 2023: vantaggi per chi investe sulla stampa online

Anche per il 2023 è disponibile il Bonus Pubblicità, un’opportunità per tutte le imprese e i professionisti per ridurre i costi fiscali e al tempo stesso aumentare la propria visibilità e competitività investendo in pubblicità.

Dal 2023, rispetto agli anni precedenti, il suddetto Bonus resta attivo solamente per gli investimenti sulla stampa (quotidiana e periodica, anche on line). In questo caso, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie.

L’obiettivo del Bonus Pubblicità è quello di sostenere la ripresa economica del Paese, rafforzando il settore della stampa e dell’informazione attraverso la pubblicità. La misura infatti, contribuisce a rafforzare il sistema delle notizie, di cui la pubblicità rappresenta una fonte importante di reddito.

Come testata giornalistica online, RagusaOggi offre dunque a tutti la possibilità di investire sulla propria azienda attraverso il quotidiano online tra i più letti e visitati in provincia di Ragusa e in Sicilia a prezzi competitivi e con una copertura capillare. Aderisci contattando il nostro ufficio commerciale a marketing@buattalab.it