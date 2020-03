Bike: il Team F.lli Dipasquale Agrofarmaci Ragusa traccia un bilancio della primissima parte della stagione - Ragusa Oggi

Bike: il Team F.lli Dipasquale Agrofarmaci Ragusa traccia un bilancio della primissima parte della stagione

E’ già il momento di tirare il fiato per il Team F.lli Dipasquale Agrofarmaci & Fertilizzanti Ragusa. Dopo che tutte le attività sportive sono state sospese, a causa dell’emergenza coronavirus, il sodalizio ibleo traccia un bilancio della primissima parte della stagione che ha appena aperto i battenti.

E dopo quattro gare di Coppa Sicilia Xc c’è già subito la possibilità di verificare se i progressi compiuti siano stati degni di considerazione. “Direi proprio di sì – afferma il presidente Giuseppe Nascondiglio – perché i nostri ragazzi hanno sfruttato al meglio la fase preparatoria effettuata durante la stagione invernale.

E, anche in occasione dei tracciati più impegnativi, hanno dato fondo a tutte le proprie risorse, riuscendo a centrare gli obiettivi che si erano prefissati. Certo, si è registrato qualche caso in cui siamo stati sfortunati e i nostri atleti sono stati costretti al ritiro. Ma più in generale devo dire che la cura del nostro staff tecnico ha sortito gli effetti sperati. Domenica gli amatori sarebbero stati impegnati a Sambuca di Sicilia con Giovanni Burrometo, Daniele Criscione e Gianni D’Amato.

Ma va bene così. Vuol dire che effettueremo qualche allenamento speciale per non perdere il ritmo. Finora ci siamo mossi con una certa attenzione per centrare il bersaglio. E continueremo a farlo anche nel prossimo futuro non appena la stagione ripartirà. Abbiamo grosse ambizioni e soprattutto cercheremo di fare crescere nella maniera migliore i nostri ragazzi. Sappiamo che ci stiamo ponendo obiettivi non semplici. Ma riteniamo che il lavoro, alla fine, paghi. E noi di lavoro ne abbiamo fatto parecchio”.