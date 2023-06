“Benvenuti nella Diocesi di Noto”. Accoglie così i turisti il vescovo Rumeo per questa stagione estiva

Gli dà il benvenuto e li chiama “amici turisti”. Dalla Diocesi di Noto non si finisce di stupire. Mons. Salvatore Rumeo si presenta ai turisti, ai vacanzieri come il “vescovo di questa meravigliosa terra, di questo ultimo lembo d’Italia che è la porta dell’Europa”. E’ il vescovo comunicativo che parla alla gente, che instaura un rapporto di cordialità, che ama il territorio dove è stato destinato da Papa Francesco. Un territorio che il prelato conosce in ogni sua parte per averlo “visitato” in questi mesi. Oggi l’idea di parlare ai turisti invitandoli a visitare questa terra del profondo sud, bella ed accogliente, è stata particolarmente apprezzata.

Un fatto nuovo che ha destato non poca curiosità ma anche condivisione di un messaggio di accoglienza forte e caloroso.

“Ci siamo lasciati alle spalle, dopo anni di grandi paure, un tempo di grande sofferenza e dolore. Ora è il tempo della ripartenza e della rinascita – dice – a nome mio e di tutti i miei conterranei vi do un caloroso e ospitale benvenuto! Terra questa, benedetta dal Signore e baciata dal sole, terra che si affaccia su un mare splendido, cristallino ma segnato anche da speranze infrante. Le innumerevoli meraviglie di questa terra sono state celebrate da artisti, poeti, registi e scrittori. Noto, Modica, Scicli, Avola, Ispica, Pachino, Portopalo, Pozzallo, Rosolini…le cave, le spiagge, il mare, le chiese, i palazzi, i santuari, le piazze, la campagna, la cucina, il senso di accoglienza e di ospitalità del nostro popolo: tutto racconta di una bellezza che ancora rivela il suo antico splendore! Vi auguro di trascorrere giorni sereni nella contemplazione della pura Bellezza del creato, nello stupore per ciò che i nostri padri hanno saputo innalzare con artigiana pazienza”.



Ed ancora ai turisti.



“Possiate godere dell’affetto e dell’ospitalità del mio popolo, ritemprare le forze per un nuovo inizio di speranza – conclude mons. Rumeo – possiate trovare del tempo per letture distensive, momenti di vera preghiera, spazi per conoscere le curiosità del territorio e ascoltare le parole di gente buona e laboriosa. Questa è la Diocesi di Noto…le sue pietre…la sua fede…la sua gente… volti comuni che raccontano un angolo stupendo della bellissima terra di Sicilia!”.