Beach Volley, i giganti della sabbia invadono Marina di Modica: al via la tappa Gold Fonzies del Campionato Italiano

Marina di Modica si prepara a trasformarsi nella capitale italiana del beach volley. Da venerdì 1 a domenica 3 agosto, la località balneare ospiterà la terza e attesissima Tappa Gold Fonzies del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley, un appuntamento di altissimo livello che vedrà sfidarsi i migliori interpreti del panorama nazionale.

Organizzata da I Soci, con il sostegno della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e in collaborazione con il Comune di Modica, la manifestazione ha già attirato l’attenzione di appassionati, curiosi e sportivi da tutta l’Isola e oltre. I lavori per l’allestimento del villaggio sportivo e dei quattro campi procedono a ritmo serrato.

I BIG IN CAMPO

Nel tabellone maschile, occhi puntati sui favoriti Tiziano Andreatta e Davide Benzi, ma a dar loro filo da torcere ci saranno coppie del calibro di Bonifazi-Acerbi, Marchetto-Dal Molin e Podestà-Martino. Emozione particolare per il pubblico locale con l’ex modicano Manuel Alfieri, in campo con Riccardo Iervolino, in assenza del compagno Ranghieri, impegnato negli Europei.

Nel femminile, guida la classifica Chiara They insieme a Sara Breidenbach, già vincitrici delle tappe di Caorle, Catania e della Coppa Italia. Attesissimo anche il ritorno a Marina di Modica di Frasca-Gradini, vincitrici nel 2023, e della coppia rivelazione Benazzi-Ditta, fresche del trionfo a Marina di Ravenna.

IL SOGNO DEI GIOVANI

Ben 18 coppie si contenderanno i sei posti disponibili nel tabellone principale, tra cui i siciliani Franco Arezzo, Giovanni Alfieri, Lorenzo Platania, Geri Ndrecaj, Federico Andronico e tanti altri. Attesissimo anche Daniele Lupo, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016, che tenterà l’accesso con Davide Borraccino, già vincenti a Catania.

Tra le donne, la pattuglia siciliana schiera Ludovica Panfili, Dalila D’Alessandro, Egle Solarino, e Federica Foscari.

UN MESE DI GRANDI EVENTI

Dopo Modica, il circuito proseguirà a Cordenons, Vasto, Termoli e Bellaria Igea Marina, ma l’appuntamento ibleo promette di essere tra i più spettacolari della stagione.

La sabbia è pronta. I riflettori accesi. E il grande volley sta per iniziare. Info aggiornate sul sito ufficiale e i canali social del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley.

