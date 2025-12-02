Basket femminile: Iblea Scicli parte forte nel girone di ritorno

L’Iblea Scicli apre il girone di ritorno con una prova di grande solidità, imponendosi nettamente nel derby ibleo contro la Pegaso Ragusa al Geodetico di Scicli con il punteggio di 67-38. La squadra di casa ha imposto fin dai primi minuti il proprio ritmo, volando sul 18-2 grazie a una difesa aggressiva e transizioni rapide che hanno sorpreso le ospiti.

Nonostante la reazione della Pegaso nel secondo quarto, che ha cercato di accorciare il divario, l’Iblea ha mantenuto la calma e, dopo l’intervallo, ha consolidato il vantaggio fino al +29 finale. I parziali della partita confermano la superiorità delle sciclitane: 17-5; 30-22; 49-28; 67-38.

Protagonista indiscussa della partita Adriana Causarano, autrice di 23 punti, affiancata da Linda De Luca (15) e Angelica Drago (14). Ottima anche la prestazione di Elena Carnemolla (8) e della squadra nel suo complesso, che ha dimostrato coesione, maturità e gestione lucida dei ritmi di gioco.

Questa vittoria rappresenta anche una rivincita importante dopo la sconfitta subita all’andata. La solidità difensiva a zona e l’efficacia del contropiede hanno permesso all’Iblea di consolidare la propria posizione nel girone di ritorno, preparandosi alla prossima sfida impegnativa.

Le sciclitane torneranno in campo lunedì 8 dicembre alle 20 per affrontare l’ASD Siracusa Basket in trasferta, un test fondamentale per continuare a crescere e confermare il percorso positivo avviato in questo avvio di girone.

Tabellino Iblea Scicli:

Causarano 23, Drago 14, Cappellone 3, Carnemolla 8, De Luca 15, Roccasalvo 1, Galanti –, Schembari 3, Sarnari

