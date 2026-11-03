Avimec Modica, dopo il punto di Campobasso nel mirino c’è Corigliano al PalaRizza

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Archiviata la maratona di Campobasso, che ha fruttato un punto, l’Avimec Modica è già tornata in palestra. Nel mirino c’è la Maricor Corigliano, attesa domenica al PalaRizza per la seconda gara casalinga della stagione dei Galletti nel girone Blu di serie A3.

Prima di rimettersi al lavoro, coach Enzo Distefano e il suo staff hanno rivisto la sfida del PalaVazzieri, persa soltanto al tie break contro la capolista, e verificato le condizioni fisiche di un gruppo reduce da una trasferta lunga e faticosa. Il bilancio del tecnico è positivo: un punto strappato su uno dei campi più difficili del girone e due set vinti con merito, dopo un parziale d’apertura perso ma giocato con l’approccio giusto.

Distefano promuove soprattutto la reazione nel secondo e nel terzo set. In attacco Hopt ha fatto la differenza dalla prima e dalla seconda linea, mentre Chillemi e Panciocco, ben innescati dalla regia di Biffi, si sono fatti trovare pronti anche in ricezione. Nel quarto set Campobasso, spinto dal calore del suo pubblico, ha trovato fluidità con il palleggio di Garnica. Al tie break i molisani hanno condotto a lungo, ma i biancoazzurri li hanno agguantati e hanno avuto anche un match point sul 15-16, grazie a un buon turno al servizio di Biffi. Poi l’esperienza e la spinta dei padroni di casa hanno fatto pendere la bilancia dalla parte di Campobasso.

Per il coach è stata la prima vera prova del nove del girone, superata da entrambe le squadre: Modica e Campobasso, dice, sono «due formazioni costruite per vivere da protagonisti il girone». La classifica, avverte, comincerà a delinearsi solo con il passare delle giornate, fino alla sosta natalizia.

Da oggi testa a Corigliano. I biancoazzurri hanno una settimana piena per preparare la sfida al sestetto calabrese, che al PalaRizza non arriverà certo da vittima sacrificale ma per giocarsi la partita a viso aperto.

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