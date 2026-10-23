Avimec Modica, debutto al PalaRizza contro Galatone: Biffi chiama il pubblico

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La prima volta davanti al proprio pubblico non è mai una partita come le altre. Per l’Avimec Modica arriva sabato 24 ottobre alle 18, al PalaRizza, contro il Green Volley Galatone, nella seconda giornata del campionato di serie A3 maschile. Ed è l’occasione per cancellare la sconfitta incassata all’esordio sul campo di Castellana Grotte.

Gli avversari arrivano in Sicilia con il morale alto: alla seconda stagione consecutiva in terza serie, i pugliesi hanno vinto la prima giornata in rimonta al tie break contro Corigliano. Anche il sestetto biancoverde, guidato dal confermato Fabrizio Licchelli, ha rinnovato profondamente la rosa e punta sugli stranieri Edwin Arguelles e Felipe Benavidez, serviti dall’esperto palleggiatore Riccardo Pinelli.

I Galletti di coach Enzo Distefano hanno passato la settimana a rivedere con lo staff i momenti decisivi del match del PalaGrotte. Il palleggiatore Jacopo Biffi la mette così: Galatone è una squadra forte e «rognosa», che verrà a Modica per vincere, e servirà il massimo. A Castellana, spiega, sono mancati due o tre errori in meno a set: i parziali raccontano una partita in cui bastava fare meglio un paio di cose per ottenere un risultato diverso.

Biffi confessa un po’ di emozione per la prima partita dell’anno nel palazzetto di casa e lancia l’appello ai tifosi modicani, perché riempiano un impianto grande e bello che la società sta rendendo sempre più accogliente.

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