Modica, quartiere Dente: auto in sosta e retromarce, si propongono stalli alternati

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Chi sale da Modica Bassa verso il Belvedere lo sa bene: nel quartiere Dente, nel tratto tra la farmacia e l’oratorio, la strada diventa un imbuto. La carreggiata permetterebbe il doppio senso di marcia, ma solo quando ai lati non ci sono auto parcheggiate. E le auto ci sono quasi sempre, perché in zona mancano aree di sosta e i residenti non hanno alternative alla strada.

Il punto più critico è sul lato della chiesa nuova, dove la fila di vetture in sosta è spesso lunga e senza interruzioni. Chi è diretto verso il Belvedere è costretto a occupare la corsia opposta. Se nel frattempo arriva qualcuno in senso inverso, cominciano le manovre: lunghe retromarce, blocchi, piccoli ingorghi e discussioni tra automobilisti, con un rischio evidente per la sicurezza.

Sul tavolo c’è ora una proposta che punta a una soluzione rapida e a basso costo, senza togliere posti auto ai residenti: riorganizzare la sosta con la segnaletica orizzontale, disegnando stalli alternati o a linee spezzate. In questo modo la fila di auto verrebbe interrotta a intervalli regolari, creando brevi tratti di corsia libera in cui chi sale verso il Belvedere potrebbe rientrare per lasciare passare chi scende da Modica Bassa. Nel lungo periodo, si chiede anche di studiare la fattibilità di un parcheggio multipiano al servizio dei residenti, per alleggerire stabilmente la strada e rendere più ordinato il quartiere.

A sollevare la questione e a formulare la proposta, indirizzata al sindaco e agli uffici comunali, è stato il comitato “L’Alternativa Socialista Modica”, per voce di Antonio Ruta, che chiede all’amministrazione un sollecito riscontro.

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