A Modica il gasolio va a ruba: tentano di svuotare il serbatoio di un camion, ma arrivano i Carabinieri e scattano due arresti

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Il carburante costa caro e, a quanto pare, c’è chi prova a procurarselo direttamente dal serbatoio di un camion in sosta. È quanto accaduto durante la notte in contrada Musebbi, a Modica, dove due uomini di 33 e 29 anni, entrambi di origini rumene e residenti rispettivamente a Vittoria e Acate, sono stati arrestati dai Carabinieri con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso.

A far saltare i piani dei presunti ladri è stato proprio il camionista, che si trovava ancora all’interno del mezzo quando ha notato tre uomini armeggiare con attrezzi di ferro sul bocchettone del serbatoio. Preoccupato, ha immediatamente chiamato il 112, facendo scattare l’intervento dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica. All’arrivo della pattuglia, due uomini erano ancora impegnati a cercare di forzare il serbatoio, mentre il terzo, con il compito di fare da palo, ha dato l’allarme ai complici e si è dileguato. Anche gli altri due hanno tentato la fuga, ma dopo un breve inseguimento a piedi sono stati raggiunti e bloccati grazie all’intervento di ulteriori pattuglie delle Stazioni di Modica e Donnalucata.

Sul posto i Carabinieri hanno recuperato una pinza, un piede di porco, un tubo in gomma e una tanica, tutto materiale che sarebbe servito per prelevare il gasolio. E non è tutto: poco distante era parcheggiata l’auto utilizzata dai sospettati per raggiungere il camion, al cui interno sono state trovate altre taniche vuote, pronte, secondo l’ipotesi investigativa, per essere riempite. Veicolo e attrezzatura sono stati sequestrati. Per i due uomini sono scattati gli arresti in flagranza e, su disposizione del magistrato di turno, gli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni, in attesa delle successive determinazioni dell’autorità giudiziaria.

Proseguono intanto gli accertamenti per identificare il terzo complice riuscito a fuggire. Insomma, mentre il prezzo del carburante continua a far discutere, a Modica qualcuno avrebbe pensato di fare rifornimento direttamente dal camion altrui. Ma questa volta, prima ancora che il gasolio potesse finire nelle taniche, a intervenire sono stati i Carabinieri. Resta fermo che le accuse dovranno essere verificate nel contraddittorio tra le parti, come previsto dalla legge.

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