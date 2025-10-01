Autostrada Catania-Siracusa, chiusura notturna dello svincolo di Lentini dal 2 al 10 ottobre: ecco gli itinerari alternativi

Lavori in corso lungo l’autostrada A18 Catania-Siracusa. Dal 2 al 10 ottobre 2025, nella fascia oraria compresa tra le 21:00 e le 6:00, verranno chiuse al traffico le rampe dello svincolo di Lentini che consentono l’ingresso in autostrada sia in direzione Catania che in direzione Siracusa. Il provvedimento non sarà applicato nei giorni festivi.

Limitazioni anche al km 11,500 in direzione Catania

Le stesse limitazioni al transito interesseranno il tratto al km 11,500, in direzione Catania, compreso tra lo svincolo di Lentini e lo svincolo Zona Industriale Nord. La decisione si è resa necessaria per permettere l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata alla sovrastruttura stradale.

Lavori solo in orario notturno per ridurre i disagi

Anas, società del Polo infrastrutturale del Gruppo FS Italiane, ha comunicato che tutte le lavorazioni verranno eseguite in orario notturno per minimizzare i disagi agli automobilisti e garantire al tempo stesso la sicurezza delle maestranze impegnate nei cantieri.

Itinerari alternativi e info sul traffico

Durante i lavori, la viabilità sarà garantita da percorsi alternativi lungo la SS 114 Dir “Della Costa Saracena” e la SS 114 “Orientale Sicula”, segnalati sul posto con apposita segnaletica.

Per informazioni in tempo reale sul traffico, gli automobilisti potranno utilizzare l’app gratuita “VAI” di Anas, disponibile su App Store e Play Store, oppure contattare il servizio clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.

