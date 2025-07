Autostrada Catania-Siracusa, chiusure notturne per lavori in galleria

Disagi in vista per gli automobilisti che percorrono l’autostrada Catania-Siracusa. A partire da mercoledì 23 luglio, alcuni tratti dell’autostrada e della SS 114 saranno chiusi al traffico nelle ore notturne, per consentire il rinnovamento dei ventilatori all’interno delle gallerie. Un intervento necessario per la sicurezza, ma che impatterà pesantemente sulla viabilità.

Le chiusure programmate

In direzione Catania, dal 23 al 25 luglio, la chiusura avverrà dalle 22:00 alle 6:00, a partire dal Km 131,600 della SS 114, con uscita obbligatoria allo svincolo di Augusta.

In direzione Siracusa, dal 28 al 31 luglio, sempre dalle 22:00 alle 6:00, stop al traffico dal Km 0,100 dell’autostrada Catania-Siracusa, con deviazione obbligata sulla Tangenziale di Catania verso la SS 114.

In entrambe le fasi, lo svincolo di Lentini sarà chiuso per evitare immissioni nelle tratte interdette. Anas raccomanda massima attenzione alla segnaletica e suggerisce l’utilizzo dell’app “VAI”, disponibile su App Store e Play Store, per monitorare in tempo reale l’evoluzione del traffico.

