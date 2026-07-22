Rifiuti di casa nei cestini delle spiagge: a Scicli parte la caccia ai trasgressori

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I cestini portarifiuti delle spiagge e dei lungomare trasformati in contenitori per i rifiuti domestici. È il fenomeno segnalato nelle borgate marinare di Scicli, dove alcuni residenti e villeggianti avrebbero utilizzato i cestini destinati ai piccoli rifiuti dei frequentatori del litorale per smaltire sacchetti provenienti dalle proprie abitazioni.

Un comportamento che, oltre a rappresentare un uso improprio dei contenitori pubblici, rischia di compromettere il decoro delle aree costiere e di creare problemi nella gestione della raccolta differenziata.

Cestini delle spiagge usati al posto del porta a porta

Secondo quanto emerso, alcune persone che abitano nelle zone vicine alle spiagge e ai lungomare delle borgate sciclitane avrebbero scelto di non utilizzare il servizio di raccolta differenziata porta a porta, preferendo abbandonare i propri rifiuti nei cestini installati per i frequentatori delle aree balneari.

Un comportamento che si verifica soprattutto nelle zone costiere più frequentate durante il periodo estivo, quando la presenza di residenti stagionali e turisti aumenta sensibilmente.

I cestini, però, sono pensati esclusivamente per piccoli conferimenti occasionali legati alla fruizione degli spazi pubblici e non possono essere utilizzati per smaltire i rifiuti prodotti nelle abitazioni.

La Polizia Locale avvia i controlli

Per contrastare il fenomeno, la Polizia Locale di Scicli ha avviato un’attività di indagine finalizzata a individuare i responsabili degli episodi di conferimento irregolare.

Gli accertamenti serviranno a risalire agli autori degli abbandoni e a verificare eventuali violazioni delle norme sulla gestione dei rifiuti.

Al termine delle verifiche potrebbero scattare multe e sanzioni nei confronti dei trasgressori.

Decoro delle borgate e tutela delle aree balneari

L’utilizzo improprio dei cestini rappresenta un problema particolarmente delicato nelle località costiere, dove durante la stagione estiva il numero delle presenze cresce notevolmente e aumenta anche la quantità di rifiuti prodotti.

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