Portami a ballare in bus: torna il servizio gratuito per i giovani di Comiso verso Marina di Ragusa

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Torna anche quest’estate “Portami a ballare in bus”, il servizio promosso dal Comune di Comiso per consentire ai giovani e ai giovanissimi di raggiungere Marina di Ragusa in sicurezza durante le serate estive. L’iniziativa, già sperimentata lo scorso anno, sarà nuovamente attiva grazie al finanziamento del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, che ha esteso il progetto a tutti i comuni della provincia interessati.

Ad annunciare la ripartenza del servizio è stato il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari, che ha sottolineato l’obiettivo principale dell’iniziativa: offrire ai ragazzi un’alternativa sicura agli spostamenti con mezzi propri, soprattutto nelle ore notturne quando aumenta il rischio legato alla circolazione sulle strade verso le località balneari.

Due corse serali ogni venerdì, sabato e domenica

Il bus, un mezzo da 50 posti, sarà operativo dal 24 luglio al 6 settembre e collegherà Comiso e Pedalino con Marina di Ragusa ogni venerdì, sabato e domenica.

Il servizio prevede due fasce orarie di partenza. La prima corsa partirà alle ore 20 da Pedalino, con punto di ritrovo in via Salso, nel piazzale dell’asilo comunale. Il percorso proseguirà verso Comiso con fermate al parco dell’Ippari e sul corso Vittorio Emanuele, nel piazzale Lukoil, prima di raggiungere Marina di Ragusa.

La seconda partenza è prevista alle ore 23, con lo stesso itinerario, pensata soprattutto per consentire ai giovani di arrivare nelle zone della movida, tra cui il Koala.

Il rientro da Marina di Ragusa sarà organizzato da piazza Padre Pio con due orari previsti: all’1 e alle 3 del mattino.

Un servizio estivo dedicato alla sicurezza dei ragazzi

Il sindaco Schembari ha chiarito che non si tratta di una linea di trasporto pubblico ordinaria, ma di un servizio straordinario attivato esclusivamente durante il periodo estivo per garantire spostamenti più sicuri.

“Non si tratta di una linea autobus esistente e assegnata come le tratte normali che trasportano quotidianamente da un comune all’altro – ha spiegato il primo cittadino – ma di un servizio che viene erogato esclusivamente per la stagione estiva e per il trasporto in sicurezza dei nostri ragazzi”.

L’obiettivo è ridurre il ricorso alle auto private nelle serate dedicate al divertimento, evitando che tanti giovani debbano mettersi alla guida nelle ore notturne dopo aver trascorso la serata nelle località costiere.

Lo scorso anno nessun incidente tra i giovani coinvolti nel progetto

Secondo i dati comunicati dall’amministrazione comunale, il servizio avrebbe già prodotto risultati significativi nella precedente edizione. “I dati dello scorso anno ci dicono infatti che grazie a questo servizio, che viene erogato per tutti i comuni della provincia che vogliano utilizzarlo, la percentuale di incidenti stradali di giovani che si spostano verso le zone balneari si è annullata”, ha dichiarato Schembari.

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