Marina di Modica celebra il World Drowning Prevention Day: una giornata dedicata alla sicurezza in mare

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Marina di Modica si unisce alla rete internazionale dei Comuni Bandiera Blu per celebrare il World Drowning Prevention Day, la Giornata Mondiale per la Prevenzione dell’Annegamento promossa dalla Foundation for Environmental Education (FEE). L’appuntamento è fissato per venerdì 25 luglio alle ore 10.30 presso la postazione “Mare Senza Frontiere”, sulla spiaggia di Marina di Modica.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Modica, punta a sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza della prevenzione degli incidenti in mare, attraverso momenti informativi, dimostrazioni pratiche e il coinvolgimento delle principali realtà impegnate quotidianamente nel soccorso e nella sicurezza balneare.

Marina di Modica protagonista insieme ai Comuni Bandiera Blu

L’evento si svolgerà in contemporanea con le iniziative organizzate nei 257 Comuni italiani insigniti della Bandiera Blu, che hanno aderito alla campagna internazionale dedicata alla prevenzione dell’annegamento.

L’obiettivo è diffondere una maggiore cultura della sicurezza in acqua, ricordando come comportamenti corretti e una buona informazione possano contribuire a salvare vite umane.

Dimostrazioni di soccorso e unità cinofile in azione

La mattinata vedrà la partecipazione di numerose istituzioni e organizzazioni impegnate nella tutela della sicurezza in mare.

Saranno presenti rappresentanti del Comune di Modica, della Guardia Costiera, del Servizio 118, della Croce Rossa Italiana, dell’ASP, della Protezione Civile, della Misericordia, dell’Associazione Piccoli Fratelli, degli addetti al servizio di salvamento, delle associazioni balneari e degli operatori turistici.

Dopo gli interventi dedicati alle regole per una balneazione sicura, il pubblico potrà assistere a una spettacolare esercitazione di soccorso in mare con il supporto delle unità cinofile, durante la quale verranno simulate le principali operazioni di salvataggio.

Cannizzaro: «La prevenzione salva vite umane»

«La prevenzione è il primo strumento per salvare vite umane – sottolinea l’assessore all’Ambiente Samuele Cannizzaro –. Attraverso questa iniziativa vogliamo diffondere una maggiore consapevolezza sui comportamenti corretti da adottare in mare, coinvolgendo cittadini, turisti e operatori in un momento di informazione e formazione che assume un valore fondamentale per la sicurezza di tutti».

Monisteri: «La Bandiera Blu significa anche tutela delle persone»

Per il sindaco Maria Monisteri, la partecipazione al World Drowning Prevention Day rappresenta un ulteriore tassello dell’impegno del Comune verso la qualità e la sicurezza del territorio.

«Essere Comune Bandiera Blu significa investire ogni giorno nella qualità ambientale e nei servizi, ma anche nella tutela delle persone. Questa giornata rafforza la collaborazione tra istituzioni, volontariato e operatori del territorio e contribuisce a diffondere una vera cultura della prevenzione. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare».

© Riproduzione riservata