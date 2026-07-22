A Marina di Ragusa nasce la Delegazione della Lega Navale Italiana: già quasi 40 soci al primo incontro

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La Lega Navale Italiana mette radici a Marina di Ragusa e lo fa con un esordio che supera ogni aspettativa. Il primo incontro ufficiale della neonata Delegazione della Lega Navale Italiana di Marina di Ragusa, ospitato nella sede del Circolo Velico Kaukana (CVK), ha registrato una partecipazione straordinaria, confermando il forte interesse del territorio verso un progetto dedicato al mare, alla vela e alla formazione nautica.

A poche settimane dalla sua costituzione, la Delegazione ha già raggiunto un risultato significativo: l’obiettivo minimo di 25 iscritti è stato superato, sfiorando quota 40 soci già durante il primo appuntamento.

Una nuova realtà per diffondere la cultura del mare

Ad aprire l’incontro è stato il presidente della Delegazione, Guido Pelliccia, che ha illustrato ai presenti la storia e la missione della Lega Navale Italiana, evidenziandone il ruolo nella promozione della cultura marinara, della vela e degli sport nautici, nella formazione dei cittadini, nella tutela dell’ambiente marino e costiero e nell’inclusione sociale.

La nuova Delegazione punta a diventare un punto di riferimento per tutto il territorio ibleo, coinvolgendo giovani, famiglie, appassionati del mare e operatori del settore attraverso attività sportive, formative e culturali.

Collaborazione con associazioni e istituzioni

Tra gli obiettivi illustrati durante l’incontro figurano la promozione della sicurezza della navigazione, lo sviluppo della vela costiera e d’altura, la formazione nautica e la creazione di nuove opportunità di aggregazione.

Grande attenzione sarà dedicata anche al lavoro di rete con le realtà già presenti sul territorio.

«La Delegazione di Marina di Ragusa nasce per collaborare, non per sostituire – ha spiegato il presidente Guido Pelliccia –. Vogliamo costruire una rete con i circoli velici, le associazioni sportive e culturali, le istituzioni, le scuole e tutti gli operatori del mare. Solo facendo squadra sarà possibile far crescere realmente la cultura del mare e della vela nel nostro territorio».

Un progetto che parte con numeri importanti

Il risultato ottenuto già nel primo incontro rappresenta un segnale particolarmente incoraggiante.

Quasi quaranta persone hanno infatti scelto di aderire immediatamente al progetto, dimostrando come nel territorio esista una comunità pronta a sostenere iniziative dedicate al mare e alla navigazione.

«È un risultato che ci riempie di entusiasmo e di responsabilità – ha aggiunto Pelliccia –. Oggi abbiamo scoperto di non essere soli. Tante persone credono in questa iniziativa e vogliono contribuire alla crescita della Delegazione».

Il sostegno del Circolo Velico Kaukana

Fondamentale, nella fase di avvio, è stato il contributo del Circolo Velico Kaukana, che ha concesso gratuitamente i propri spazi per ospitare la nuova Delegazione, consentendo così l’avvio operativo delle attività.

Una collaborazione che rappresenta già il primo esempio concreto di quella sinergia tra associazioni che la Lega Navale intende sviluppare nei prossimi mesi.

“Abbiamo piantato un seme”

Nel suo intervento conclusivo, il presidente ha utilizzato una metafora significativa per descrivere il momento vissuto dalla nuova Delegazione.

«Abbiamo piantato un seme. Oggi è nato un piccolo albero, ma la sua crescita dipenderà dall’impegno, dalle idee e dalla partecipazione di ogni socio. Ognuno potrà contribuire a far crescere questa realtà mettendo a disposizione competenze, passione e voglia di fare».

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